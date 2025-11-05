الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة أبوظبي للجولف تنطلق غداً

بطولة أبوظبي للجولف تنطلق غداً
5 نوفمبر 2025 19:40


أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي «اتش اس بي سي» للجولف عن مشاركة الانجليزي ماركو بنج في منافسات النسخة الـ20 من البطولة التي تنطلق الخميس على ملاعب ياس لينكس، وتضم قائمة بأفضل 70 لاعباً في ترتيب السباق إلى دبي.
ويسعى ماركو بنج إلى مواصلة موسمه المميز الذي شهد تحقيق 3 انتصارات في جولة دي بي ورلد، كأكثر اللاعبين تحقيقاً لهذا الإنجاز هذا العام، ويتنافس بنج مع بطل الماسترز روري ماكلروي على لقب السباق إلى دبي، مع انطلاق أولى بطولات الأدوار الختامية لجولة دي بي ورلد.
وقدم اللاعب الإنجليزي موسماً استثنائياً شكل نقطة تحول في مسيرته الاحترافية، إذ يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب السباق إلى دبي خلف روري ماكلروي.
وحقق بنج ألقابه الثلاثة هذا الموسم في بطولة هاينان كلاسيك في أبريل، وبطولة الدنمارك للجولف في أغسطس، وبطولة أوبن دي إسبانيا المقدمة من مدريد الشهر الماضي، حيث تغلب على مواطنه دان براون في جولة فاصلة، ليضمن مشاركته في بطولتي الماسترز 2026 وأوبن البريطانية الـ154.
ويسعى بنج لتتويج موسمه بالفوز على ماكلروي وانتزاع أول لقب له في السباق إلى دبي.

أخبار ذات صلة
بنج يتحدى ماكلروي للفوز بلقب النسخة الـ20 من «أبوظبي للجولف»
ختام مميز لـ «أبوظبي للكرة الشاطئية»
الجولف
بطولة أبوظبي اتش اس بي سي للجولف
مجلس أبوظبي الرياضي
السباق إلى دبي
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©