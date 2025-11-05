أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق مهرجان اكتشاف مواهب السلة



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، أعلنت الأكاديمية عن انطلاق مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاكتشاف المواهب لكرة السلة 2025، المقرر إقامته اليوم في صالة الأكاديمية بأبوظبي.

ويهدف المهرجان إلى اكتشاف وصقل المواهب الواعدة في رياضة كرة السلة للفتيات، وتعزيز ثقافة الرياضة المدرسية، وترسيخ مبادئ التحدي والعمل الجماعي في بيئة محفزة تدعم تنمية مهارات اللاعبات الناشئات.

ويشهد الحدث مشاركة مجموعة من المدارس المتميزة، هي: مدرسة ليوا الدولية، ومدرسة الارتقاء، ومدرسة النهضة الوطنية، ومدرسة الاتحاد الوطنية، ومدرسة الروافد الخاصة، حيث ستتنافس الفرق على مدار اليوم ضمن عشر مباريات منظمة، وسط أجواء حماسية تترجم الشغف المتزايد بالرياضة النسائية في الدولة.

تنطلق المنافسات في التاسعة صباحاً بمباراة تجمع مدرسة ليوا الدولية ومدرسة الارتقاء، تليها سلسلة من اللقاءات المتتالية بين الفرق المشاركة حتى فترة الظهيرة. كما سيُختتم المهرجان بتكريم الفرق الفائزة واللاعبات المتميزات تقديرًا لأدائهن وروحهن الرياضية العالية.

وبهذه المناسبة، أكدت شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن «مهرجان اكتشاف المواهب يشكل أحد أهم المبادرات السنوية للأكاديمية، كونه يهدف إلى بناء جيل جديد من الفتيات الرياضيات القادرات على تمثيل الدولة مستقبلاً في مختلف المحافل، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التعليم، التدريب، والتمكين».

وأضافت أن «المهرجان يعكس رؤية أم الإمارات في تمكين الفتيات منذ الصغر، ويؤكد التزام الأكاديمية بتوفير منصات مستدامة لاكتشاف ودعم المواهب الرياضية النسائية، بما يسهم في الارتقاء بالرياضة الوطنية وتحقيق الريادة الإقليمية».

ويُعد مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاكتشاف المواهب منصة رائدة لتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة، وترسيخ مفهوم «الرياضة أسلوب حياة»، بما يتماشى مع أهداف الأكاديمية في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها في جميع المجالات.