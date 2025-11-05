الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق مهرجان اكتشاف مواهب السلة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق مهرجان اكتشاف مواهب السلة
5 نوفمبر 2025 19:52


أبوظبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، أعلنت الأكاديمية عن انطلاق مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاكتشاف المواهب لكرة السلة 2025، المقرر إقامته اليوم في صالة الأكاديمية بأبوظبي.
ويهدف المهرجان إلى اكتشاف وصقل المواهب الواعدة في رياضة كرة السلة للفتيات، وتعزيز ثقافة الرياضة المدرسية، وترسيخ مبادئ التحدي والعمل الجماعي في بيئة محفزة تدعم تنمية مهارات اللاعبات الناشئات.
ويشهد الحدث مشاركة مجموعة من المدارس المتميزة، هي: مدرسة ليوا الدولية، ومدرسة الارتقاء، ومدرسة النهضة الوطنية، ومدرسة الاتحاد الوطنية، ومدرسة الروافد الخاصة، حيث ستتنافس الفرق على مدار اليوم ضمن عشر مباريات منظمة، وسط أجواء حماسية تترجم الشغف المتزايد بالرياضة النسائية في الدولة.
تنطلق المنافسات في التاسعة صباحاً بمباراة تجمع مدرسة ليوا الدولية ومدرسة الارتقاء، تليها سلسلة من اللقاءات المتتالية بين الفرق المشاركة حتى فترة الظهيرة. كما سيُختتم المهرجان بتكريم الفرق الفائزة واللاعبات المتميزات تقديرًا لأدائهن وروحهن الرياضية العالية.
وبهذه المناسبة، أكدت شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن «مهرجان اكتشاف المواهب يشكل أحد أهم المبادرات السنوية للأكاديمية، كونه يهدف إلى بناء جيل جديد من الفتيات الرياضيات القادرات على تمثيل الدولة مستقبلاً في مختلف المحافل، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التعليم، التدريب، والتمكين».
وأضافت أن «المهرجان يعكس رؤية أم الإمارات في تمكين الفتيات منذ الصغر، ويؤكد التزام الأكاديمية بتوفير منصات مستدامة لاكتشاف ودعم المواهب الرياضية النسائية، بما يسهم في الارتقاء بالرياضة الوطنية وتحقيق الريادة الإقليمية».
ويُعد مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاكتشاف المواهب منصة رائدة لتشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة، وترسيخ مفهوم «الرياضة أسلوب حياة»، بما يتماشى مع أهداف الأكاديمية في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها في جميع المجالات.

أخبار ذات صلة
الشارقة ينجح في اختبار «العربي» بـ«سلة غرب آسيا»
فريق دبي لكرة السلة يواصل تألقه في الدوري الأدرياتيكي
كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك
كرة السلة
اتحاد السلة
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©