الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يحافظ على الصدارة الآسيوية بالتعادل أمام المحرق

الوصل يحافظ على الصدارة الآسيوية بالتعادل أمام المحرق
5 نوفمبر 2025 20:07

 
معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬
حافظ الوصل على صدارته لترتيب المجموعة الأولى في «دوري أبطال آسيا 2»، بعدما اكتفى بنقطة التعادل أمام ضيفه المحرق البحريني 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد زعبيل في دبي.
وسجّل ثنائية الضيوف جونينهو في الدقيقة الثانية، وإليوت سيموس في الدقيقة 49، فيما أدرك الوصل التعادل في المرتين عبر نيكولاس خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدريلسون سيلفا برأسية في الدقيقة 84.
ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة، محافظاً على سجله خالياً من الخسارة، مقابل 7 نقاط للمحرق البحريني الذي خاض خمس مباريات.
وفاجأ المحرق، أصحاب الأرض بهدف مبكر عبر جونينهو في الدقيقة الثانية، فيما حاول الوصل العودة سريعاً واحتسب له الحكم ركلة جزاء بعد تدخل مع سالدانا، ترجمها خيمينيز بنجاح في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لينتهي بتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، استغل سيموس خطأ دفاعياً مشتركاً بين سفيان بوفتيني والحارس محمد الوالي ليسجل الهدف الثاني للمحرق في الدقيقة 49، قبل أن ينجح الوصل في إدراك التعادل قبل النهاية بست دقائق من رأسية قوية للمدافع أدريلسون سيلفا بعد عرضية متقنة من علي صالح.

