الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل الثالث يطيح كاسترو من قيادة الوصل بعد 14 مباراة

التعادل الثالث يطيح كاسترو من قيادة الوصل بعد 14 مباراة
6 نوفمبر 2025 08:37

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
أطاح التعادل الثالث على التوالي للوصل بمدربه البرتغالي لويس كاسترو، بعد أن أعلنت شركة كرة القدم في النادي إنهاء التعاقد مع المدرب بالتراضي، عقب التعادل مع ضيفه المحرق البحريني 2-2 على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2.
وجاء قرار إنهاء عقد كاسترو، الذي تولى المهمة مطلع الموسم الحالي 2025-2026، بعد سلسلة من النتائج المتقاربة، إذ تعادل الوصل في ثلاث مباريات متتالية، بدأت أمام دبا 2-2 في الدور الأول لكأس رئيس الدولة، قبل أن يودع البطولة بركلات الترجيح 5-6، ثم أمام خورفكان 1-1 في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وأخيراً أمام المحرق البحريني 2-2 في أبطال آسيا 2، وهي نتيجة أبقته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للمحرق من خمس مباريات.
وحقق كاسترو "64 عاماً" خلال قيادته للفريق 9 انتصارات من أصل 14 مباراة، مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة أمام الظفرة 1-3 في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، كما قاد الفريق للتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب الظفرة، ونجح في المحافظة على صدارة مجموعته القارية، لكنه فشل في قيادة الوصل لتجاوز الدور الأول في «البطولة الأغلى».
وشهدت مباراة الوصل أمام المحرق سيناريو مثيراً، إذ تقدم الفريق البحريني مرتين عبر جونينهو في الدقيقة الثانية، وإليوت سيموس في الدقيقة 49، قبل أن يدرك الوصل التعادل في المرتين بواسطة نيكولاس خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدريلسون سيلفا في الدقيقة 84 برأسية متقنة.
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، تعادل الوحدات الأردني مع ضيفه الاستقلال الإيراني 1-1 على استاد الملك عبدالله في عمّان، حيث تقدم الوحدات بهدف وجدي نبهان في الدقيقة 19، قبل أن يعادل مهران أحمدي النتيجة للفريق الإيراني في الدقيقة 38.
وبنهاية الجولة الرابعة، واصل الوصل صدارته لترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، يليه المحرق البحريني برصيد 7 نقاط من خمس مباريات، ثم الاستقلال والوحدات برصيد 4 نقاط لكل منهما، علماً أن الجولة الخامسة ستشهد لقاء الاستقلال مع الوصل يوم 26 نوفمبر الجاري، فيما كانت المباراة الثانية من الجولة قد أُقيمت مسبقاً وشهدت فوز الوحدات على المحرق 2-1 في عمان.
وكانت الجولات السابقة قد شهدت تفوق الوصل على الاستقلال 7-1، وعلى الوحدات 2-1، وعلى المحرق 1-0، فيما فاز المحرق على الوحدات 4-0 وعلى الاستقلال 1-0، في حين حقق الاستقلال انتصاراً وحيداً على الوحدات 2-0، ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.
وتسعى إدارة الوصل حالياً إلى ترتيب أوراق الفريق سريعاً، من خلال التعاقد مع جهاز فني جديد يتولى قيادة «الإمبراطور» في المرحلة المقبلة، بدءاً من المواجهة المرتقبة أمام الجزيرة في 16 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على أن تليها مواجهة عجمان في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة يوم 22 من الشهر نفسه على استاد زعبيل في دبي.

أخبار ذات صلة
عمر عبدالرحمن يعتزل كرة القدم
الوصل يحافظ على الصدارة الآسيوية بالتعادل أمام المحرق
لويس كاسترو
الوصل
دوري أبطال آسيا 2
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©