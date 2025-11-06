التعادل الثالث يطيح كاسترو من قيادة الوصل بعد 14 مباراة

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أطاح التعادل الثالث على التوالي للوصل بمدربه البرتغالي لويس كاسترو، بعد أن أعلنت شركة كرة القدم في النادي إنهاء التعاقد مع المدرب بالتراضي، عقب التعادل مع ضيفه المحرق البحريني 2-2 على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2.

وجاء قرار إنهاء عقد كاسترو، الذي تولى المهمة مطلع الموسم الحالي 2025-2026، بعد سلسلة من النتائج المتقاربة، إذ تعادل الوصل في ثلاث مباريات متتالية، بدأت أمام دبا 2-2 في الدور الأول لكأس رئيس الدولة، قبل أن يودع البطولة بركلات الترجيح 5-6، ثم أمام خورفكان 1-1 في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وأخيراً أمام المحرق البحريني 2-2 في أبطال آسيا 2، وهي نتيجة أبقته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للمحرق من خمس مباريات.

وحقق كاسترو "64 عاماً" خلال قيادته للفريق 9 انتصارات من أصل 14 مباراة، مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة أمام الظفرة 1-3 في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، كما قاد الفريق للتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب الظفرة، ونجح في المحافظة على صدارة مجموعته القارية، لكنه فشل في قيادة الوصل لتجاوز الدور الأول في «البطولة الأغلى».

وشهدت مباراة الوصل أمام المحرق سيناريو مثيراً، إذ تقدم الفريق البحريني مرتين عبر جونينهو في الدقيقة الثانية، وإليوت سيموس في الدقيقة 49، قبل أن يدرك الوصل التعادل في المرتين بواسطة نيكولاس خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدريلسون سيلفا في الدقيقة 84 برأسية متقنة.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، تعادل الوحدات الأردني مع ضيفه الاستقلال الإيراني 1-1 على استاد الملك عبدالله في عمّان، حيث تقدم الوحدات بهدف وجدي نبهان في الدقيقة 19، قبل أن يعادل مهران أحمدي النتيجة للفريق الإيراني في الدقيقة 38.

وبنهاية الجولة الرابعة، واصل الوصل صدارته لترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، يليه المحرق البحريني برصيد 7 نقاط من خمس مباريات، ثم الاستقلال والوحدات برصيد 4 نقاط لكل منهما، علماً أن الجولة الخامسة ستشهد لقاء الاستقلال مع الوصل يوم 26 نوفمبر الجاري، فيما كانت المباراة الثانية من الجولة قد أُقيمت مسبقاً وشهدت فوز الوحدات على المحرق 2-1 في عمان.

وكانت الجولات السابقة قد شهدت تفوق الوصل على الاستقلال 7-1، وعلى الوحدات 2-1، وعلى المحرق 1-0، فيما فاز المحرق على الوحدات 4-0 وعلى الاستقلال 1-0، في حين حقق الاستقلال انتصاراً وحيداً على الوحدات 2-0، ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وتسعى إدارة الوصل حالياً إلى ترتيب أوراق الفريق سريعاً، من خلال التعاقد مع جهاز فني جديد يتولى قيادة «الإمبراطور» في المرحلة المقبلة، بدءاً من المواجهة المرتقبة أمام الجزيرة في 16 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على أن تليها مواجهة عجمان في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة يوم 22 من الشهر نفسه على استاد زعبيل في دبي.