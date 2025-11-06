«عُقدة الرُباعية المتتالية» تطارد الأهلي في كأس السوبر!

عمرو عبيد (القاهرة)

يمتلك الأهلي رقماً خاصاً في تاريخ كأس السوبر المحلية، إذ يُعد الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز بالبطولة 4 مرات متتالية، وتكرر هذا الأمر في 3 مناسبات مُختلفة، لكن «الرقم 4» يُمثّل «عُقدة» لـ«النسر الأحمر»، لأنه لم ينجح أبداً في حصد الكأس للمرة الخامسة توالياً، وسيكون الأهلي على موعد مشابه في أبوظبي، حيث يدخل بطولة السوبر حاملاً للقب في آخر4 مواسم، فهل ينجح في كسر عُقدة الرقم 4، أم يؤكدها أحد «الفرسان الثلاثة» المشاركين في البطولة؟

قبل نجاحات الأهلي المتتالية في السوبر، كان الزمالك أول فريق عرف الفوز ببطولتين متتاليتين، عندما وضع أول لقبين تاريخيين في خزائنه، بموسمي 2001-2002 و2002-2003، وقت بداية البطولة الوليدة آنذاك، لكن «الأبيض الملكي» لم ينجح في تكرار هذا الإنجاز، بل لا يوجد فريق تمكن من ذلك لاحقاً، باستثناء الأهلي.

وبدأت «روايات النسور الرُباعية» في النُسخة الخامسة من كأس السوبر، حيث فاز بتلك البطولة عام 2005، أتبعها بالاحتفاظ بها خلال أعوام 2006 و2007 و2008 على التوالي، بعدما حصد أول لقبين على حساب إنبي، ثم أضاف الثالث بالفوز على الإسماعيلي، وبعده الزمالك، لكن حرس الحدود اقتحم المشهد فجأة في موسم 2009-2010، عندما حرم الأهلي نفسه من إضافة اللقب الخامس على التوالي، وتُوّج بطلاً للمرة الأولى، والوحيدة، في تاريخه.

الغريب أن حرس الحدود واجه الأهلي لاحقاً في نُسخة 2010-2011، لكن «المارد الأحمر» رد الدين هذه المرة، وفاز باللقب، ليبدأ «سلسلة رُباعية» جديدة، انتهت في موسم 2015-2016، بعد توقف البطولة خلال نُسختي 2011-2012 و2013-2014، ليأتي الزمالك في «سوبر 2016-2017»، ويمنع «خُماسية» الأهلي، بالفوز باللقب عبر ركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد حصد ثُنائية مُتتالية في موسمي 2017-2018 و2018-2019، قبل أن يخسر لقبين متتاليين أيضاً، في 2019-2020 لمصلحة الزمالك، ثم 2020-2021 أمام طلائع الجيش، وبعدها انطلق «القطار الأحمر» مرة أخرى، ليفوز في 4 محطات متتالية، جميعها في الإمارات، ليدخل المحطة الخامسة، آملاً في كسر «العقدة الرُباعية التاريخية».