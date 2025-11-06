الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عُقدة الرُباعية المتتالية» تطارد الأهلي في كأس السوبر!

«عُقدة الرُباعية المتتالية» تطارد الأهلي في كأس السوبر!
6 نوفمبر 2025 08:43

عمرو عبيد (القاهرة)
يمتلك الأهلي رقماً خاصاً في تاريخ كأس السوبر المحلية، إذ يُعد الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز بالبطولة 4 مرات متتالية، وتكرر هذا الأمر في 3 مناسبات مُختلفة، لكن «الرقم 4» يُمثّل «عُقدة» لـ«النسر الأحمر»، لأنه لم ينجح أبداً في حصد الكأس للمرة الخامسة توالياً، وسيكون الأهلي على موعد مشابه في أبوظبي، حيث يدخل بطولة السوبر حاملاً للقب في آخر4 مواسم، فهل ينجح في كسر عُقدة الرقم 4، أم يؤكدها أحد «الفرسان الثلاثة» المشاركين في البطولة؟
قبل نجاحات الأهلي المتتالية في السوبر، كان الزمالك أول فريق عرف الفوز ببطولتين متتاليتين، عندما وضع أول لقبين تاريخيين في خزائنه، بموسمي 2001-2002 و2002-2003، وقت بداية البطولة الوليدة آنذاك، لكن «الأبيض الملكي» لم ينجح في تكرار هذا الإنجاز، بل لا يوجد فريق تمكن من ذلك لاحقاً، باستثناء الأهلي.
وبدأت «روايات النسور الرُباعية» في النُسخة الخامسة من كأس السوبر، حيث فاز بتلك البطولة عام 2005، أتبعها بالاحتفاظ بها خلال أعوام 2006 و2007 و2008 على التوالي، بعدما حصد أول لقبين على حساب إنبي، ثم أضاف الثالث بالفوز على الإسماعيلي، وبعده الزمالك، لكن حرس الحدود اقتحم المشهد فجأة في موسم 2009-2010، عندما حرم الأهلي نفسه من إضافة اللقب الخامس على التوالي، وتُوّج بطلاً للمرة الأولى، والوحيدة، في تاريخه.
الغريب أن حرس الحدود واجه الأهلي لاحقاً في نُسخة 2010-2011، لكن «المارد الأحمر» رد الدين هذه المرة، وفاز باللقب، ليبدأ «سلسلة رُباعية» جديدة، انتهت في موسم 2015-2016، بعد توقف البطولة خلال نُسختي 2011-2012 و2013-2014، ليأتي الزمالك في «سوبر 2016-2017»، ويمنع «خُماسية» الأهلي، بالفوز باللقب عبر ركلات الترجيح.
وكان الأهلي قد حصد ثُنائية مُتتالية في موسمي 2017-2018 و2018-2019، قبل أن يخسر لقبين متتاليين أيضاً، في 2019-2020 لمصلحة الزمالك، ثم 2020-2021 أمام طلائع الجيش، وبعدها انطلق «القطار الأحمر» مرة أخرى، ليفوز في 4 محطات متتالية، جميعها في الإمارات، ليدخل المحطة الخامسة، آملاً في كسر «العقدة الرُباعية التاريخية».

أخبار ذات صلة
«قيم المواطن» في مجلس توعوي بجامعة زايد
«مدينتي أجمل» في أبوظبي
أبوظبي
السوبر المصري
الزمالك
الأهلي
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©