الفوز على دورتموند ينقل «سيتي» إلى الوضع الجيد

مانشستر (رويترز)

عاد إيرلينج هالاند ليطارد فريقه السابق بروسيا دورتموند بهدف حاسم، بينما سجل فيل فودن هدفين رائعين، ليقودا مانشستر سيتي إلى فوز سهل 4-1 في دوري أبطال أوروبا، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

وحصد فريق المدرب بيب جوارديولا 10 نقاط بعد أربع مباريات من أصل ثمانية لقاءات يخوضها في مرحلة الدوري، بينما تراجع دورتموند إلى المركز 14 برصيد سبع نقاط.

وهيمن سيتي، الفائز باللقب في 2023، على المباراة منذ البداية.

وقال جوارديولا: "أعجبتني الكثير من الأشياء التي أشاهدها، 10 نقاط، ونحن في المركز الرابع، ونحن أفضل بكثير مما كنا عليه في الموسم الماضي. يستحق هؤلاء اللاعبون إشادة كبيرة، واحتراماً كبيراً لأننا في وضع جيد".

وافتتح الدولي الإنجليزي فودن التسجيل في الدقيقة 22، عندما تلقى تمريرة من تيجاني ريندرز وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وضاعف هالاند تقدم فريقه بعد سبع دقائق، بتسديدة رائعة من وسط منطقة الجزاء، بعد انطلاقة رائعة وتمريرة حاسمة من جيريمي دوكو، مسجلاً هدفه 27 في 17 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وأكمل فودن ثنائيته في الدقيقة 57 بنفس طريقة هدفه الأول تقريباً، إذ استغل تمريرة من ريندرز قبل أن يسدد كرة قوية سكنت الزاوية البعيدة، محرزاً أكثر من هدف في مباراة واحدة لأول مرة بدوري الأبطال.

قال جوارديولا "أنا سعيد أن إيرلينج ليس الوحيد الذي يسجل الأهداف، وإنما فيل كان رائعاً".

وقلص فالديمار أنطون لاعب دورتموند الفارق من ركلة حرة في الدقيقة 72.

لكن ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي وضع المباراة بعيداً عن متناول المنافس بهدف في الوقت بدل الضائع، عندما مر من بين اثنين مدافعي دورتموند قبل أن يسدد كرة منخفضة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.

وسيطر سيتي تماماً على مجريات اللعب وكانت له تسع محاولات على المرمى، مقابل محاولة واحدة لدورتموند.

وأهدر سافينيو فرصة تسجيل هدف مذهل في الشوط الثاني بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة فودن، لكنها مرت فوق العارضة بقليل.

وقال نيكو كوفاتش مدرب دورتموند: "أعتقد أن فريقنا بدأ المباراة بشكل جيد، سيطرنا على اللقاء في البداية ثم أعتقد أننا أهدينا سيتي المباراة.

"لعب (سيتي) بأسلوب رائع للغاية واستحق الفوز".

وهز هالاند، هداف مانشستر سيتي، الشباك في دوري الأبطال للمباراة الخامسة توالياً، وهي أفضل سلسلة يحققها في المسابقة منذ موسم 2020-2021 عندما سجل في ست مباريات متتالية.

وأصبح أيضاً أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في خمس مباريات متتالية مع ثلاثة أندية مختلفة هي مانشستر سيتي ودورتموند ورد بول سالزبورج.

وقال دوكو "إيرلينج لاعب مذهل من حيث الأرقام. سجل هدفاً واحداً فقط الليلة، لكنه أكثر بكثير من مجرد أهداف وتمريرات حاسمة بالنسبة لنا. إنه يقدم الكثير وهو في غاية الأهمية".