الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

فودين يدعم مانشستر سيتي بالعودة القوية

فودين يدعم مانشستر سيتي بالعودة القوية
6 نوفمبر 2025 11:45

لندن (د ب أ)
أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فيل فودين "عاد" وجاهز لقيادة مانشستر سيتي للتتويج بالألقاب. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). أن فودين أضاف الكير من الإثارة على فوز مانشستر سيتي 4 / 1 على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، حيث سجل هدفين تضمنت أول أهدافه الأوروبية هذا الموسم، ويضاعف رصيده في جميع المسابقات.
وواجه اللاعب الصاعد من أكاديمية مانشستر سيتي صعوبات طوال الموسم الماضي، حيث كشف عن مشاكل خارج الملعب وإصابات أثرت عليه، لكن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عاد إلى مستواه الأفضل، بعد أن كان أبرز لاعبي سيتي في حملة الفوز بالدوري الممتاز لموسم 2023 / 2024.
وقال جوارديولا :"فودين عاد. كم مرة رأينا فيها فودين يسجل هذه النوعية من الأهداف. افتقدنا هذا كثيراً في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم أعتقد أنه سيساعدنا كثيراً". وأضاف :" إنه واثق من تسجيل هذه الأهداف، لا يركل بقوة بل يضع الكرة ببساطة قرب القائم. إنها مثل تمريرة إلى الشباك. فودين رائع في ذلك".
وتابع:"هو عاد هذا الموسم. ليس فودين فقط، كلنا عانينا في الموسم الماضي. عندما يكون فودين في هذا المستوى يتحرك بين الخطوط، وفي المساحات، ولمسته الأولى، واستدارته، ثم ركضه بسرعة والمجهود الدفاعي، كل ذلك على مستوى عالمي".
وأكد :"عندما يكون فودين سعيداً ومليئا بالفرح، لا تحتاج لقول الكثير. إنه لاعب مميز، لكننا بحاجة لأهدافه، ونأمل أن يكون اليوم الخطوة الأولى لتحقيق ذلك. من المهم أن يكون معنا في المباراة الكبيرة جداً يوم الأحد المقبل أمام ليفربول".

