الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة



عمرو عبيد (القاهرة)



تحتضن الإمارات كأس السوبر المصرية، للمرة التاسعة، والخامسة على التوالي، بعد نجاح مبهر شهدته جميع النُسخ التي استضافتها مدينتي أبوظبي والعين، عبر تاريخ البطولة الممتد عبر نحو رُبع القرن، وعرفت الكأس المصرية طريقها للتألق بين جنبات الأراضي الإماراتية، قبل عِقد زمني كامل.

جاءت ضربة البداية في أكتوبر 2015، بمواجهة كبرى جمعت «عملاقي القاهرة»، الأهلي والزمالك، في مباراة السوبر بموسم 2015-2016، وعلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، كانت البداية بفوز «مثير» للأهلي، بنتيجة 3-2، على حساب الزمالك، الذي ردّ الدين لغريمه في الموسم التالي مباشرة، في مواجهة احتضنها استاد محمد بن زايد في أبوظبي، موسم 2016-2017، وعقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، اقتنص «الفارس» اللقب عبر ركلات الجزاء، 3-1، على حساب «النسور».

واستمرت إقامة السوبر المصري في الإمارات، لمدة 3 مواسم متتالية في بداية تلك الحقبة، إذ واجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي في نُسخة 2017-2018، باستاد هزاع بن زايد، وفاز «الأحمر» وقتها بهدف خلال الوقت الإضافي، وعادت «الكأس» إلى الملاعب المصرية مرتين فقط، خلال ذلك العقد الزمني، في موسمي 2018-2019 و2020-2021، وبينهما احتضن استاد محمد بن زايد بطولة 2019-2020، التي فاز بها الزمالك على حساب الأهلي، بواسطة ركلات الترجيح أيضاً.

استقرّ السوبر المصري في الإمارات خلال آخر 4 مواسم، وهو ما كان دافعاً لتطوير وتغيير نظام البطولة، على غرار ما حدث لأغلب كؤوس السوبر الأوروبية الكُبرى، حيث قرر الاتحاد المصري، بالتعاون مع رابطة المُحترفين، دفع البطولة نحو نظام جديد، يواكب التطور الكبير لصناعة كرة القدم حول العالم، بإقامة كأس السوبر بنظام «رُباعي»، يسمح بتنافس 4 فرق مصرية من النُخبة، وسط أجواء تنظيمية واحتفالية وجماهيرية رائعة، تتميز بها دائماً كل البطولات التي تحتضنها الأراضي الإماراتية.

وبدأ النظام الجديد بالفعل في آخر موسمين، 2023-2024 و2024-2025، في عاصمة الرياضة العالمية، أبوظبي، والطريف أن 3 من الفرق المصرية كانت بمثابة ضيوف دائمين في نُسخ البطولة «الحديثة» بالإمارات، لأن الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، شاركوا في النُسختين الجديدتين السابقتين، وهم على موعد متجدد مع أبوظبي في البطولة الحالية أيضاً، وغاب الزمالك فقط عن النُسخة الأولى، 2023-2024، حيث شارك مودرن سبورت بدلاً منه آنذاك، قبل عودة «الملكي» إلى بطولة 2024-2025 بـ «الكارت الذهبي»، ويشارك في النُسخة الحالية بصفته بطلاً لكأس مصر.

استضافت أبوظبي السوبر المصري 5 مرات سابقة، بنظاميه المختلفين، مقابل 3 مرات في العين بنظام المباراة الواحدة القديم، وسيكون استاد محمد بن زايد والعاصمة أبوظبي، على موعد مع النهائي السادس هذه المرة، ويُذكر أن السوبر المصري بالصبغة الإماراتية «المتوهجة» ابتسم للأهلي 6 مرات، مقابل مرتين للزمالك، كما فاز «النسور الحمر» بآخر 4 نُسخ متتالية أقيمت في الإمارات، بينها تتويجان على حساب الزمالك، مقابل الفوز على بيراميدز ومودرن سبورت في بطولتين.