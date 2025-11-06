«الفجيرة للفنون القتالية» ينظم دورة الصحة والسلامة



فيصل النقبي (الفجيرة)



نظم نادي الفجيرة للفنون القتالية دورة «الصحة والسلامة الجسدية للوقاية من الإصابات داخل بيئة العمل» للمتدربين، تعزيزاً لثقافة السلامة والوعي الصحي في بيئة التدريب، وضماناً لاستدامة الأداء الرياضي الآمن.

ونظم النادي زيارة إلى معرض كتاب الطفل المقام ضمن فعاليات معرض الكتاب في دبا الفجيرة، بمشاركة مجموعة من اللاعبين والمدربين.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز أهمية الثقافة والقراءة في حياة الرياضيين، وتنمية مهارات التفكير والإبداع لديهم إلى جانب مهاراتهم الرياضية، كما جاءت المبادرة لتؤكد حرص النادي على غرس قيم المعرفة والانفتاح والتطور الذاتي، وإبراز دور الرياضة مجالاً يتكامل مع الثقافة في بناء الشخصية القيادية الواعية والمسؤولة.