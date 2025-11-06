الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الهجن ينظم سباقاً تراثياً في بنغازي

اتحاد الهجن ينظم سباقاً تراثياً في بنغازي
6 نوفمبر 2025 15:26

 
أبوظبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للفروسية والهجن في مدينة بنغازي الليبية سباقاً تراثياً للهجن، ضمن فعاليات مهرجان ليبيا التراثي الثاني، بمشاركة واسعة من الملاك بمختلف المدن الليبية.
وجاءت الفعالية التراثية وسط أجواء متميزة، جمعت بين أصالة الهجن العربية الأصيلة، والتراث الليبي، بمتابعة كبيرة من الجماهير.
وأكد اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، حرصه على إرث الهجن العربية الأصيلة، وتعزيز دوره المحوري في دعم تنظيم الفعاليات والسباقات في مختلف المضامير العربية، لترسيخ مكانة الإمارات وريادتها العالمية في الحفاظ على إرث الآباء والأجداد، والهوية الوطنية، وصون الموروث العربي، جزءاً أصيلاً من الهوية العربية.

الإمارات
اتحاد الهجن
ليبيا
الهجن
