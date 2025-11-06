اتحاد الهجن ينظم سباقاً تراثياً في بنغازي



أبوظبي (الاتحاد)



نظّم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للفروسية والهجن في مدينة بنغازي الليبية سباقاً تراثياً للهجن، ضمن فعاليات مهرجان ليبيا التراثي الثاني، بمشاركة واسعة من الملاك بمختلف المدن الليبية.

وجاءت الفعالية التراثية وسط أجواء متميزة، جمعت بين أصالة الهجن العربية الأصيلة، والتراث الليبي، بمتابعة كبيرة من الجماهير.

وأكد اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، حرصه على إرث الهجن العربية الأصيلة، وتعزيز دوره المحوري في دعم تنظيم الفعاليات والسباقات في مختلف المضامير العربية، لترسيخ مكانة الإمارات وريادتها العالمية في الحفاظ على إرث الآباء والأجداد، والهوية الوطنية، وصون الموروث العربي، جزءاً أصيلاً من الهوية العربية.