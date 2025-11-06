الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فودين : استمتع بلعب كرة القدم

فودين : استمتع بلعب كرة القدم
6 نوفمبر 2025 16:34

لندن (د ب أ)

أعرب فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بتسجيله أول ثنائية له في دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على بوروسيا دورتموند الألماني 4-1.
واختير فودين، الذي قدم أيضاً تمريرة حاسمة في فوز مانشستر سيتي 3-1 على بورنموث نهاية الأسبوع الماضي، أفضل لاعب في المباراة، بعد أدائه المؤثر في ملعب الاتحاد.
وبفضل هدفيه في دورتموند رفع فودين «25 عاماً» رصيد أهدافه إلى 20 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في مباراته الـ64 فقط في بطولة الأندية الأوروبية الكبرى. وتجاوز فودين بعضاً من أعظم الأسماء في تاريخ اللعبة، مثل يوهان كرويف وماركو فان باستن، ولديهما 19 هدفاً، كما تفوق أيضاً على لاعبين مثل آندي كول ويان. وعندما سئل عما إذا كان يستمتع بكرة القدم، قال: «نعم، أستمتع بها».
وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: «أحتاج فقط للعب بابتسامة على وجهي، وهذا ما أفعله».
وأضاف: «كان العام الماضي صعباً، ليس علي فقط بل على الجميع، هناك تناغم جديد هذا الموسم، ويمكنك أن ترى كيف تسبب لنا دورتموند ببعض المشاكل، إنهم فريق رائع لكننا التزمنا بخطة اللعب، وفزنا بفضل موهبتنا في الهجوم، وهذا ما نسعى لتحقيقه».
وعند سؤاله عن الفارق بين الموسم الماضي والحالي، قال: «تتعلم الكثير عندما تمر بمرحلة صعبة، لدينا قادة رائعون في الفريق يتحدثون عن كيفية العودة إلى المسار الصحيح».

