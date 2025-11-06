الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«مونديال 2026» يؤجل بداية «البوندسليجا»

«مونديال 2026» يؤجل بداية «البوندسليجا»
6 نوفمبر 2025 16:45

 
فرانكفورت (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أن الموسم الجديد من الدوري الألماني 2026-2027، و(البوندسليجا) سيبدأ في وقت متأخر عن المعتاد بنهاية أغسطس بسبب بطولة كأس العالم.
وتم جدولة مباريات الجولة الأولى لتقام في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2026، بعد ستة أسابيع من المباراة النهائية لكأس العالم، التي ستقام في أميركا يوم 19 يوليو، وفقاً لتقويم الرابطة.
ولكن ستشارك أندية الدوري الألماني بالفعل في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا في الفترة من 21 إلى 24 من أغسطس، وفي كأس السوبر يوم 22 من ذات الشهر.
وتبدأ فترة الراحة الشتوية بعد المباريات التي تقام يوم 20 ديسمبر، على أن تستأنف المباريات يوم 8 يناير 2027.
وينتهي موسم «البوندسليجا» يوم 22 مايو 2027، على أن تقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا بعدها بأسبوع يوم 29 مايو.
ولن يكون هناك أي مباريات في الدوريات الثلاثة الكبرى بألمانيا يومي 1 و2 مايو المقبل، لأن يوم 1 مايو يوافق يوم السبت ولن يتم إدراج أي مباريات في الجدول بناء على اتفاق مع قوات الأمن التي ستكون منشغلة بتأمين تظاهرات عيد العمال.
من المستجدات هذا الموسم تمديد فترة التوقف الدولي في بداية الموسم، حيث ستستمر من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بعد دمج نافذتي مطلع سبتمبر المبكرة ومنتصف أكتوبر في فترة واحدة.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
كأس العالم
مونديال 2026
