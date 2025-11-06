ضربة لريال مدريد.. لاعب الوسط يغيب 3 أسابيع!



مدريد (أ ف ب)



خسر ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، خدمات لاعب وسطه الفرنسي أوريليان تشواميني لأسابيع عدة بسبب إصابة في فخذه الأيسر، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي.

وقال النادي في بيان «بعد الفحوص التي أجريت مؤخراً من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة لاعبنا أوريليان تشواميني في العضلة شبه الوترية لساقه اليسرى (الجزء الخلفي من الفخذ)»، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

لكن الصحافة الإسبانية توقعت غياب لاعب الوسط الدفاعي لمدة ثلاثة أسابيع على أقل تقدير، وبالتالي لن يتواجد مع المنتخب الفرنسي الذي يعلن تشكيلته المدرب ديدييه ديشامب من أجل مباراتيه في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 ضد أوكرانيا وأذربيجان.

وخاض ابن الـ25 عاماً كامل المباراة التي خسرها ريال على أرض ليفربول الإنجليزي 0-1 في دوري أبطال أوروبا ولم يظهر أي مؤشرات بأنه مصاب.