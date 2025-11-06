الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ضربة لريال مدريد.. لاعب الوسط يغيب 3 أسابيع!

ضربة لريال مدريد.. لاعب الوسط يغيب 3 أسابيع!
6 نوفمبر 2025 16:51

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إصابة قلب دفاع برشلونة بكسر في الأنف
فودين : استمتع بلعب كرة القدم


خسر ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، خدمات لاعب وسطه الفرنسي أوريليان تشواميني لأسابيع عدة بسبب إصابة في فخذه الأيسر، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي.
وقال النادي في بيان «بعد الفحوص التي أجريت مؤخراً من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة لاعبنا أوريليان تشواميني في العضلة شبه الوترية لساقه اليسرى (الجزء الخلفي من الفخذ)»، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.
لكن الصحافة الإسبانية توقعت غياب لاعب الوسط الدفاعي لمدة ثلاثة أسابيع على أقل تقدير، وبالتالي لن يتواجد مع المنتخب الفرنسي الذي يعلن تشكيلته المدرب ديدييه ديشامب من أجل مباراتيه في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 ضد أوكرانيا وأذربيجان.
وخاض ابن الـ25 عاماً كامل المباراة التي خسرها ريال على أرض ليفربول الإنجليزي 0-1 في دوري أبطال أوروبا ولم يظهر أي مؤشرات بأنه مصاب.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
ليفربول
تشواميني
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©