ساني يعود إلى منتخب ألمانيا



ميونيخ (د ب أ)



أعلن يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، قائمة تضم 25 لاعباً، استعداداً للمباراتين الأخيرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام لوكسمبورج وسلوفاكيا.

وشهدت القائمة الاستدعاء الأول للاعب اليافع سعيد المالا، وعودة ليروي ساني، واستقر ناجلسمان على اختيار المالا لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، بعد أن أثار الإعجاب بتسجيله أربعة أهداف لكولن هذا الموسم، بينما لم يتم بعد استدعاء ليونارت كارل، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي تألق أيضاً مع بايرن ميونيخ.

ويعود ساني إلى قائمة الماكينات بعد غيابه عن الفريق في شهري سبتمبر وأكتوبر لانشغاله بصفقة انتقاله من البايرن إلى جالطة سراي التركي.

وقال ناجلسمان في بيان صادر عن الاتحاد الألماني لكرة القدم: «جرى توجيه الدعوة إلى سعيد المالا لكي يرينا جانبه المتحرر والمفعم بالحيوية».

وفيما يخص ساني أوضح: «أجريت حواراً جيداً جداً مع ليروي طوال الوقت، استحق ترشيحه من خلال الأداء الجيد في دوري الأبطال والدوري التركي الممتاز».

كما عاد أيضاً مدافع نيوكاسل يونايتد ماليك ثياو بعد غياب دام عامين، بينما غاب كل من لاعب وسط باير ليفركوزن روبرت أندريش، ومهاجم بوروسيا دورتموند ماكسيميليان باير، ومدافع آينتراخت فرانكفورت روبن كوخ. يغيب عن قائمة ألمانيا بسبب الإصابات طويلة الأمد حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، وصانع لعب بايرن ميونيخ جمال موسيالا، ومهاجم أرسنال كاي هافرتز، وقلب دفاع ريال مدريد أنطونيو روديجر.

وتلتقي ألمانيا مع لوكسمبورج في 14 نوفمبر، وبعدها بثلاثة أيام وتواجه سلوفاكيا.

وتتصدَّر ألمانيا المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، وستضمن الفوز بالمجموعة والتأهل المباشر إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذا فازت في كلتا المباراتين.

وقال ناجلسمان: «نريد حسم التأهل لكأس العالم بتحقيق انتصارين».

وضمّت قائمة المنتخب الألماني في حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، وفين دامين (أوجسبورج)، وألكسندر نوبل (شتوتجارت)، ونواه أتوبولو (فرايبورج).

وفي الدفاع: فالديمار أنطون (بوروسيا دورتموند)، وريدل باكو (لايبزج)، وناثانيل براون (آينتراخت فرانكفورت) وديفيد راوم (لايبزج)، ونيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، وجوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، وماليك ثياو (نيوكاسل يونايتد).

وفي الوسط: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)، وجوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، وفيليكس نيميشا (بوروسيا دورتموند)، ونديم أميري (ماينز)، وسيرج جنابري (بايرن ميونيخ)، وليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ)، وجيمي ليويلينج (شتوتجارت)، وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، وفلوريان فيرتز (ليفربول)، وسعيد المالا (كولن).

وفي الهجوم: جوناثان بوركاردت (آينتراخت فرانكفورت)، ونيك فولتماده (نيوكاسل يونايتد)، وكيفن شاده (برينتفورد)، ليروي ساني (جالطة سراي).