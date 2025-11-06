«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تستقطب 10 آلاف لاعب في «النسخة 17»



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات «النسخة 17» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الفعالية الأبرز والأضخم على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، من 12 إلى 22 نوفمبر الجاري في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل، بعد أن بلغ عدد المشاركين 10000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، في إنجاز جديد يكرّس مكانة البطولة الأهم على أجندة الجوجيتسو العالمية، ويجسد هذا الإقبال غير المسبوق الثقة المتزايدة بالبطولة وتنظيمها الاستثنائي على الأصعدة كافة، ويؤكد دورها الريادي في استقطاب أبرز المواهب وترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

وجاء الإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة عشرة من البطولة خلال مؤتمرٍ صحفي موسّع عُقد في فندق الريتز-كارلتون بأبوظبي، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظّمة للبطولة، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز، ومروة آل رحمة، نائب الرئيس، رئيسة قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول.



وتوجَّه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه الكبير ورعايته الكريمة لرياضة الجوجيتسو.

وأوضح أن هذا الدعم شكّل الأساس الذي حول الحلم إلى واقع، وجعل من الإمارات رائدة عالمياً في هذه الرياضة بنتائجها وإنجازاتها وتفوقها. كما توجَّه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة التي عززت مكانة الجوجيتسو، وجعلت منها مشروعاً وطنياً ناجحاً بامتياز، يجسد شخصية المواطن الإماراتي، وقدرته على الإبداع والتميز.

وقال الظاهري: «لا يفوتني في هذا المقام أن أوجه تحية تقدير واعتزاز إلى لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، الذين رفعوا راية الوطن في المحافل كافة، وآخرها بطولة العالم الجارية في تايلاند، حيث أبدعوا بأدائهم، وتألقوا بانضباطهم ونتائجهم. نحن فخورون بكم ونتطلع منكم إلى المزيد دائماً. كما نشكر أسر اللاعبين على دعمهم ومساندتهم، فهم شركاء حقيقيون في كل إنجاز، وكذلك نثمّن جهود الأجهزة الفنية والإدارية وفريق عمل الاتحاد الذين يعملون بروح الفريق الواحد».

وأضاف: «النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، هي الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، نرحب بالجميع على أرض الإمارات، أرض الإبداع والعطاء والتسامح، ونتمنى لهم جميعاً التوفيق والنجاح، وتكون أولويتنا الأولى أن يشعر كل مشارك في البطولة بأنه في وطنه وبين أهله ومحبيه».



وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تمثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إحدى أبرز المنصات التي تجسد رؤية العاصمة أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرياضة، ومركزاً يحتضن أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، وأصبحت البطولة نموذجاً يحتذى به في التنظيم والتميز، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والشراكة الوثيقة مع اتحاد الجوجيتسو، وفخورون بأن تكون أبوظبي حاضنة لهذه الرياضة النبيلة التي تُرسخ قيم الانضباط والتفوق والتسامح، وتواصل صناعة أبطال المستقبل بروح التحدي والعزيمة التي تميز أبناء الإمارات».

وقال سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «ندرك في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أهمية الرياضة، فهي ليست نشاطاً ترفيهياً فحسب، بل ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع، ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذا المنطلق، تواصل الدائرة دعمها لمجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رياضياً عالمياً، وتجسد هذه الفعاليات جوهر رؤيتنا في دعم الرياضات التي تعزز القيم الإنسانية مثل الانضباط، والاحترام، والالتزام وتحمل المسؤولية، وهي القيم التي تمثل روح مجتمعنا الإماراتي، وأثبتت أبوظبي قدرتها على تنظيم واستضافة أبرز الأحداث الرياضية والثقافية على مستوى العالم بفضل بنية تحتية عالمية المستوى وتجارب ضيافة استثنائية».



بدوره، قال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تمثل حدثاً استثنائياً يجسد رؤية العاصمة أبوظبي في بلوغ القمة وتأكيد مكانتها عاصمة عالمية للجوجيتسو ووجهة أولى لأبطال العالم، ونعتز في قنوات أبوظبي الرياضية بأن نكون الشاهد والراوي لمسيرة هذا الحدث العالمي، من خلال تغطية شاملة تُقدم الصورة التي تليق بأهميته، عبر أحدث تقنيات البث والتفاعل المباشر، وستواكب قنواتنا البطولة ببرامج تحليلية واستوديوهات متخصصة وتقارير خاصة لمتابعة أداء اللاعبين ونقل قصصهم الملهمة، بالإضافة إلى أعمال وثائقية تؤرّخ مسيرة البطولة وتُخلّد أسماء أبطالها، بما يعكس التزامنا بنقل الصورة الكاملة لعظمة هذا الحدث ومكانته في قلوب الجماهير حول العالم».

من جانبه، قال سائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز: «نعتز بشراكتنا الممتدة مع اتحاد الجوجيتسو وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للسنة الرابعة عشرة على التوالي، شريكاً حصرياً للسيارات وأحد الداعمين الأوائل لمسيرة هذه الرياضة منذ انطلاقتها في الإمارات، وفخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي المرموق الذي يجسد قيم التميز والانضباط والعزيمة، ومع انطلاق نسخة هذا العام، نواصل التزامنا بدعم البطولة عبر توفير أسطول سيارات ديفيندر لنقل اللاعبين الدوليين والمحليين، بما يضمن راحة وسلاسة تنقلاتهم، ويمنحهم تجربة استثنائية تعكس روح العلامة».

وقالت مروة آل رحمة، نائب الرئيس، رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول: «نعتز بشراكتنا المستمرة مع اتحاد الجوجيتسو، التي تجسد التزام بنك أبوظبي الأول بالمساهمة في تنمية المجتمع وتمكين الشباب، ومن خلال دعمنا لبطولات الاتحاد وأكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو، ساهمنا في زيادة الإقبال على هذه الرياضة، ليصل عدد المنتسبين إلى الأكاديمية منذ انطلاق شراكتنا إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة يتدربون بانتظام على فنون الجوجيتسو، وهذه الشراكة تعبّر عن رؤيتنا في تعزيز نمط الحياة الصحي، وترسيخ القيم الوطنية الإيجابية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ودور الرياضة في بناء جيل طموح يرفع راية الإمارات في المحافل العالمية».

واستعرض فهد علي الشامسي من خلال كلمته أبرز مستجدات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، موضحاً أنها تشهد مشاركة قياسية تضم 10000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، و730 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، بينهم نسبة نسائية بلغت 32% و60% من إجمالي المشاركين من خارج الدولة، وأكد أن هذه الأرقام تعكس الثقة العالمية المتنامية بالبطولة ومكانة أبوظبي عاصمة للجوجيتسو، مشيداً بدور الشركاء والجهات الراعية في ترسيخ هذا النجاح، وتعزيز تجربة البطولة التي تجمع بين المنافسة، والتنوع الثقافي، والأجواء الجماهيرية الشيقة.



جدول المنافسات

تنطلق فعاليات البطولة 12 نوفمبر بمنافسات فئة الهواة، تليها فعاليات مهرجان أبوظبي للجوجيتسو المخصص لفئات الأطفال والبراعم والأشبال من 13 إلى 15 نوفمبر، إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو 13 نوفمبر، ثم تتواصل المنافسات لفئات الشباب 16 و17 نوفمبر، وتعقبها منافسات الأساتذة 18 و19 نوفمبر، فيما تُختتم البطولة بمنافسات فئة المحترفين من 20 إلى 22 نوفمبر.

وتواصل النسخة السابعة عشرة مسيرة التميز والنجاح التي حققتها البطولة منذ انطلاقتها، مع نزالات عالية المستوى تجمع نخبة رياضيي العالم، وتبقى المشاركة فيها حلماً لكل لاعب باعتبارها منصة استثنائية لصقل المهارات وتطوير القدرات، وسط أجواء حماسية وتجربة مفعمة بالنشاط والحيوية، تعكس التنوع الثقافي، ما يجعل الحدث مهرجاناً رياضياً وثقافياً متكاملاً.