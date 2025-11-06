البطائح يُواجه خورفكان في «سوبر الصالات»



دبي (الاتحاد)



تُقام في الساعة السادسة والربع من مساء الجمعة مباراة كأس السوبر لكرة قدم الصالات للموسم 2025-2026، والتي تجمع بين فريقي البطائح وخورفكان، على الصالة المغطاة بنادي شباب الأهلي في النهدة بدبي.

ويدخل البطائح اللقاء بصفته بطل الدوري، فيما يخوض فريق خورفكان المباراة بصفته وصيف كأس الإمارات، في مواجهة قوية تجمع بين اثنين من أبرز الفرق في لعبة كرة قدم الصالات، لقاء يُتوقع أن يحمل الندية والإثارة بين الفريقين الطامحين لتحقيق أول ألقاب الموسم.

وتُعد بطولة كأس السوبر باكورة بطولات الموسم الحالي لكرة قدم الصالات، إذ يسعى البطائح إلى الدفاع عن لقبه بعد فوزه بكأس البطولة في الموسمين الماضيين، في حين يأمل خورفكان في تحقيق بداية قوية تضعه على طريق المنافسة في هذا الموسم.

من جهة أخرى، عُقد في قاعة الاجتماعات بنادي شباب الأهلي في النهدة، الاجتماع التنسيقي للمباراة، برئاسة إبراهيم الملاحي، مراقب المباراة، وبحضور وليد خالد آل علي، المنسق الأمني، وأحمد البوهي، المنسق الإعلامي، وممثلي الفريقين والنادي المستضيف، وتناول الاجتماع عدداً من الأمور التنظيمية والتحكيمية والطبية والإعلامية الخاصة بمسابقات كرة الصالات، كما تم خلال الاجتماع اعتماد ألوان الفريقين، حيث تقرر أن يرتدي البطائح اللون الأحمر، وخورفكان اللون الأخضر.