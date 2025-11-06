الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطائح يُواجه خورفكان في «سوبر الصالات»

البطائح يُواجه خورفكان في «سوبر الصالات»
6 نوفمبر 2025 18:59

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية
«إسكان المواطنين» يتصدر الأولويات ويحظى بدعم القيادة


تُقام في الساعة السادسة والربع من مساء الجمعة مباراة كأس السوبر لكرة قدم الصالات للموسم 2025-2026، والتي تجمع بين فريقي البطائح وخورفكان، على الصالة المغطاة بنادي شباب الأهلي في النهدة بدبي.
ويدخل البطائح اللقاء بصفته بطل الدوري، فيما يخوض فريق خورفكان المباراة بصفته وصيف كأس الإمارات، في مواجهة قوية تجمع بين اثنين من أبرز الفرق في لعبة كرة قدم الصالات، لقاء يُتوقع أن يحمل الندية والإثارة بين الفريقين الطامحين لتحقيق أول ألقاب الموسم.
وتُعد بطولة كأس السوبر باكورة بطولات الموسم الحالي لكرة قدم الصالات، إذ يسعى البطائح إلى الدفاع عن لقبه بعد فوزه بكأس البطولة في الموسمين الماضيين، في حين يأمل خورفكان في تحقيق بداية قوية تضعه على طريق المنافسة في هذا الموسم.
من جهة أخرى، عُقد في قاعة الاجتماعات بنادي شباب الأهلي في النهدة، الاجتماع التنسيقي للمباراة، برئاسة إبراهيم الملاحي، مراقب المباراة، وبحضور وليد خالد آل علي، المنسق الأمني، وأحمد البوهي، المنسق الإعلامي، وممثلي الفريقين والنادي المستضيف، وتناول الاجتماع عدداً من الأمور التنظيمية والتحكيمية والطبية والإعلامية الخاصة بمسابقات كرة الصالات، كما تم خلال الاجتماع اعتماد ألوان الفريقين، حيث تقرر أن يرتدي البطائح اللون الأحمر، وخورفكان اللون الأخضر.

الإمارات
كرة الصالات
كأس السوبر
البطائح
خورفكان
شباب الأهلي
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©