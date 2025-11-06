الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أموريم يرد على «النقد اللاذع» لرونالدو!

أموريم يرد على «النقد اللاذع» لرونالدو!
6 نوفمبر 2025 20:32

 
لندن (أ ف ب)

رأى البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد ثامن ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن على فريقه «التركيز على المستقبل»، بعد التقييم اللاذع من مواطنه نجم النادي السابق كريستيانو رونالدو.
ويبحث اليونايتد عن إعادة بناء نفسه بعد موسم 2024-2025 الكارثي، حين حلّ «الشياطين الحمر» في المركز الخامس عشر في الدوري وخسر نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام توتنهام.
وأكّد رونالدو هذا الأسبوع أن أموريم لا يمكنه صنع «المعجزات» في نادٍ «لا يسير على الطريق الصحيح»، معتبراً أنهم «يحتاجون إلى التغيير والأمر لا يتعلق بالمدرب واللاعبين فقط».
وردّ أموريم على التصريحات في مؤتمر صحفي قبل مواجهة توتنهام السبت قائلاً «بالطبع هو يعرف ولديه تأثير كبير في كل ما يقوله».
وأضاف «ما نحتاج إلى التركيز عليه هو المستقبل، نعرف أننا كناد ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الماضي، لكننا نحاول تغيير ذلك، لذا، دعونا لا نركّز على ما حدث، لنركّز على ما نفعله الآن، ونحن نفعل ذلك».
وأشار المدرب البرتغالي إلى أن التغييرات الجارية في النادي بدأت تؤتي ثمارها.
وتابع «نحن نقوم بتغيير العديد من الأمور في الهيكل التنظيمي، وفي طريقة عملنا وفي سلوك اللاعبين الذي نريده منهم».
وأكمل مدرب سبورتينج السابق «نحن نتحسن، لذلك نواصل على هذا النهج ونترك الماضي خلفنا قليلاً».
وخسر مانشستر يونايتد مبارياته الأربع الأخيرة أمام توتنهام، لكنه يدخل مواجهة السبت وهو لم يخسر في آخر أربع مباريات في الدوري، بينها فوزه على بطل الدوري وغريمه ليفربول 2-1.
وأجاب أموريم على سؤال ما هي التغييرات التي طرأت على الفريق منذ خسارته نهائي «يوروبا ليج»، قائلاً «أولاً وقبل كل شيء، خصائص اللاعبين، نحن الآن فريق أفضل، نلعب بشكل أفضل، نفهم اللعبة بشكل أعمق، وأعتقد أننا أصبحنا أكثر ثقة».
وأضاف «ندير مجريات المباريات بشكل أفضل، لكن إذا تتذكر تلك المباراة، فقد فازوا بتسديدة واحدة على المرمى. لذلك أتوقع مباراة مختلفة، يمكننا أن نلعب فيها بشكل أفضل، وأتمنى أن يحالفنا الحظ قليلاً هذه المرة لنحقق الفوز».

 

