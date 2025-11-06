حلبة مرسى ياس تكشف عن غرفة تحكم جديدة بتقنيات متطورة

أبوظبي (وام)



أعلنت حلبة مرسى ياس عن إطلاق غرفة التحكم الجديدة التي خضعت لعملية تطوير شاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء والسلامة، استعداداً لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2025.

تعد «غرفة التحكم» القلب النابض للحلبة خلال الجولات التأهيلية والسباق الرئيس ويشرف المسؤولون منها على إدارة جميع تفاصيل العمليات على المضمار ومتابعة الأداء بدقة لضمان أعلى معايير السلامة للسائقين والفرق والجمهور.

وفي موسم 2025 خضعت الغرفة لتحديث جذري جعلها من بين أكثر غرف التحكم تطوراً على مستوى رياضة السيارات على الصعيد العالمي، مما يعزّز مكانة حلبة مرسى ياس، واحدة من أكثر حلبات «الفورمولا-1» تقدماً من الناحية التقنية.

ويمكن للمشغلين تحويل عرض أي من كاميرات الحلبة البالغ عددها 55 كاميرا أو أنظمة التوقيت أو سجلات السباق أو أجهزة تتبّع السيارات أو البث التلفزيوني المباشر إلى أي شاشة عمل فوراً عبر لوح تحكم، من دون الحاجة إلى معدات إضافية أو تدخل فني.

ويسهم هذا المستوى من المرونة في تسهيل استضافة البطولات العالمية، بما فيها «الفورمولا-1»، من دون الحاجة إلى نقل تجهيزات إضافية، مما يقلل الوقت والتكلفة والتعقيد في الإعداد.

وشملت التحديثات البنية التحتية من حيث تمديدات أرضية جديدة ولوحات وصول مخفية وأنظمة صوت مدمجة، ما يوفر بيئة عمل أنظف وأكثر كفاءة ويسهّل عملية التجهيز وإزالة المعدات بين الفعاليات المختلفة.

ويُقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025 على حلبة مرسى ياس خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل.

