ألمانيا تنفي الرغبة في تنظيم «مونديال الأندية 2029»

ألمانيا تنفي الرغبة في تنظيم «مونديال الأندية 2029»
6 نوفمبر 2025 21:45

 
فرانكفورت (د ب أ)

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم تقريراً يفيد برغبته في استضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم للرجال عام 2029.
وصرح متحدث باسم الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية: «نحن نركز جهودنا فقط على التقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأوروبية للسيدات لكرة القدم عام 2029».
وأفادت بوابة «ذا أثليتيك» المملوكة لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أن ألمانيا أبدت اهتمامها بالحدث الرياضي الضخم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وكانت البرازيل إحدى الدول التي أبدت اهتمامها.
وتعرضت بطولة مونديال الأندية الموسعة التي أقيمت في الولايات المتحدة في صيف العام الحالي لانتقادات واسعة في ألمانيا بسبب مخاوف من إرهاق اللاعبين.
ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن الدولة المضيفة لكأس الأمم الأوروبية للسيدات التي ستقام بعد أربع سنوات في 3 ديسمبر المقبل، حيث تتنافس إيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى عرض مشترك من الدنمارك والسويد أيضاً، على استضافة البطولة.
وصرح بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بأنه قد يفكر في تقديم ملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم للرجال في عامي 2038 أو 2042 خلال فترة ولايته الثانية.
وأدلى نويندورف بهذه التصريحات قبيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الجمعة في مدينة فرانكفورت، حيث من المتوقع تأكيد استمراره في منصبه لفترة أخرى.
وأخفقت ألمانيا في محاولتها استضافة كأس العالم للسيدات 2027، العام الماضي، حيث تم اختيار البرازيل لتنظيم البطولة.

ألمانيا
الاتحاد الألماني لكرة القدم
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
مونديال الأندية
كأس العالم
كأس العالم للأندية
