بيجولا تنتظر هدية سابالينكا في الرياض



الرياض (أ ف ب)



قطعت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنّفة الخامسة عالمياً، خطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي بطولة «دبليو تي أيه» الختامية للتنس المقامة في الرياض، بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني الثامنة 6-2,6-3 التي سبق أن فقدت آمالها بالتأهل.

وبعد أن بات في رصيدها فوزان مقابل خسارة واحدة ضمن مجموعة شتيفي جراف، أمست بيجولا بحاجة لفوز البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً على مواطنتها الأميركية كوكو جوف، من أجل ضمان تأهلها.

كما ستتأهل بيجولا إلى دور الأربعة أيضاً في حال نجحت جوف، حاملة لقب النسخة الماضية، في الفوز بمجموعتين دون ردّ على البيلاروسية.

أما في حال فازت بطلة رولان جاروس بثلاث مجموعات على سابالينكا، فيتم تحديد هوية اللاعبتين المتأهلتين وفقاً لنسبة الأشواط التي فازت بها كل لاعبة منذ بداية البطولة.

وهذه المرة الأولى منذ سبتمبر التي تفوز فيها بيجولا بمباراة دون أن تخسر أي مجموعة.

قالت: «أنا سعيدة ومتحمسة لتأهلي إلى نصف النهائي هنا، كنت أعرف أنني بحاجة إلى الفوز، خاصة بمجموعتين متتاليتين»، مضيفة: «لذا كان هذا دافعي الرئيس وأنا سعيدة لأنني تمكّنت من لعب التنس بطريقة جيدة».

وتابعت: «شعرت أن هذا العام كان تنافسياً للغاية، شعرت أن هذه المجموعة كانت قوية طوال العام، وكل واحدة منا مرّت بفترة لعبت فيها بمستوى عالٍ»، علماً أن بيجولا حققت ثلاثة ألقاب هذا الموسم على ثلاثة أنواع مختلفة من الملاعب.

وسبق أن ضمنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (6) تأهلها بعد أن تصدرت مجموعة سيرينا ويليامز بحصدها ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات.

وأنهت الأميركية الأخرى أماندا أنيسيموفا (4) دور المجموعتين في المركز الثاني، بعد تغلبها على البولندية إيجا شفيونتيك الثانية عالمياً.

وفي الدور نصف النهائي، تلتقي ريباكينا مع صاحبة المركز الثاني في مجموعة جراف، في حين تلعب أنيسيموفا مع صاحبة المركز الأول.