الرياضة

«أبيض الناشئين» يخسر أمام كرواتيا بـ «ثلاثية» في «مونديال قطر»

«أبيض الناشئين» يخسر أمام كرواتيا بـ «ثلاثية» في «مونديال قطر»
6 نوفمبر 2025 21:58

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

خسر منتخبنا الوطني للناشئين أمام كرواتيا 0-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد سلمان، في مجمع أسباير بمدينة الريان، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025».
وسجل «الثلاثية» تينو كوسانوفيتش في الدقيقة 30، وجابريال سيفاليتش في الدقيقة 36، وكريسيمير رادوش الدقيقة 89، فيما شهدت المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها، فوز السنغال على كوستاريكا 1-0، وتصدرت كرواتيا الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام السنغال «الوصيف»، وحل كوستاريكا والإمارات في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.
وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل «أبيض الناشئين» وكوستاريكا 1-1، السنغال وكرواتيا من دون أهداف، وتختتم مباريات الدور الأول في المجموعة بمواجهتي الإمارات والسنغال، وكرواتيا وكوستاريكا في الساعة السابعة إلا الربع مساء الأحد المقبل، ويتأهل إلى دور الـ32 أول منتخبين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

الإمارات
منتخب الناشئين
كأس العالم للناشئين
كرواتيا
قطر
السنغال
كوستاريكا
