الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب سيراميكا يطالب بالعدالة بعد الخسارة أمام الأهلي في «السوبر

مدرب سيراميكا يطالب بالعدالة بعد الخسارة أمام الأهلي في «السوبر
6 نوفمبر 2025 22:47

 
أبوظبي (د ب أ)

أبدى علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، رضاه عما قدّمه لاعبوه، رغم خسارة ناديه 1-2 أمام الأهلي، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم.
وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في العين: «اللاعبون قدموا أداءً جيداً، أشكرهم على الجهد المبذول». أضاف ماهر، الذي يتصدّر فريقه جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حالياً بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي: «صنعنا عدداً من الفرص، لكن لم يحالفنا التوفيق، أطلب العدالة وأريد الحصول على حقي لأننا نتعب في عملنا».
ورفض مدرب سيراميكا التعليق على مطالبة فريقه بضربة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء، حيث قال: «لا تعليق، لا أريد الحديث عن أي أمور تحكيمية لأنني إذا تحدثت سيتم إيقافي، الكرة واضحة دون حاجة إلى تقنية الفيديو».
وأتم علي ماهر تصريحاته قائلاً: «الأهلي فريق كبير، ويجب الانتباه له جيداً في كل هجمة، ودرسنا كل شيء، لأن التفاصيل تكون مهمة في مثل هذه المباريات».
وتعتبر هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لسيراميكا أمام الأهلي بالدور قبل النهائي للسوبر المصري، حيث يحلم الفريق بإنهاء عقدته في المسابقة أمام الفريق الأحمر.
كما تُعد هذه هي ثاني هزيمة لسيراميكا أمام الأهلي بجميع البطولات خلال الموسم الحالي، بعدما خسر صفر-1 أمام منافسه ببطولة الدوري المصري الممتاز في سبتمبر الماضي.

الإمارات
العين
استاد هزاع بن زايد
السوبر المصري
الأهلي المصري
سيراميكا كليوباترا
