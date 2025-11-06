الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا إلى نصف نهائي البطولة الختامية بالرياض

سابالينكا إلى نصف نهائي البطولة الختامية بالرياض
6 نوفمبر 2025 22:58

 
الرياض (رويترز)

أخبار ذات صلة
«الأدب والنشر والترجمة السعودية»: «الشارقة للكتاب» أحد أكبر المعارض عالمياً
بيجولا تنتظر هدية سابالينكا في الرياض


انتفضت أرينا سابالينكا بعد بداية بطيئة لتهزم كوكو جوف 7-6 و6-2، وتتأهل إلى قبل نهائي البطولة الختامية لموسم لاعبات التنس المحترفات برفقة جيسيكا بيجولا، فيما ودعت حاملة اللقب منافسات البطولة.
وأنهت سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً والتي تسعى للفوز بالبطولة للمرة الأولى، الدور الأول في صدارة مجموعة شتيفي جراف وستواجه في الدور المقبل أماندا أنيسيموفا في إعادة لمباراتهما على لقب بطولة أميركا المفتوحة.
وقالت سابالينكا عن مواجهة أنيسيموفا المقررة الجمعة «دائماً ما تجعلني أعمل بجد، ودائماً ما أخوض معارك عظيمة ضدها، أستمتع باللعب ضدها وأستمتع بالمعارك، لذا أنا متحمسة لمواجهتها، آمل أن تكون مباراة رائعة».
وتلتقي الأميركية بيجولا مع إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان، التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي في صدارة مجموعة سيرينا وليامز.
وأثار إرسال جوف قلقاً بعد هزيمتها في المباراة الافتتاحية أمام بيجولا، لكن لعبت بشراسة هجومية أمام سابالينكا وكسرت إرسالها في بداية المباراة لتتقدم 4-2.
وصرخت سابالينكا عاليا بعد أن أنقذت نقاط كسر إرسالها لتصبح النتيجة 3-4 في مباراة إعادة على لقب بطولة فرنسا المفتوحة التي خسرتها، وسرعان ما كسرت لاعبة روسيا البيضاء إرسال منافستها لتتعادل 5-5 بضربة أمامية رائعة.
وقالت سبالينكا عن تأخرها 4-5 وصفر-30 «ربما لن أضع نفسي في هذا الموقف (مرة أخرى)، كنت أحاول فقط الحفاظ على شراستي الهجومية واستعادة إيقاعي، كنت أستعد للمجموعة الثانية بالفعل، ولكنني تمكنت من قلب الأمور، أنا سعيدة للغاية بالأداء وسعيدة للغاية بالفوز بمجموعتين متتاليتين».
وأظهرت سبالينكا روحها القتالية في الشوط الفاصل لتعود من الخلف وتفوز بالمجموعة الأولى، قبل أن تتقدم 4-صفر في المجموعة الثانية.
تغلبت بيجولا بسهولة 6-2 و6-3 على جاسمين باوليني، التي كان قد تأكد خروجها من البطولة وقالت إنها ستبدأ التخطيط للمواجهة المقبلة قريباً.
وقالت بيجولا «أعتقد أن الأمر يعتمد فقط على معرفة المنافسة في الدور المقبل، سنكون سعداء للغاية باليوم، وبقية اليوم وربما معظم الليل، وبعد ذلك سيتعين علينا تبديل الاستراتيجيات قليلا لأن الأمر أصبح سريعا الآن، سنكون مستعدين للخصم القادم».
وفرضت بيجولا هيمنتها وفازت بخمسة من أول ستة أشواط بعد أن تعثرت باوليني على إرسالها في وقت مبكر، قبل أن تفوز وصيفة بطلة عام 2023 بالمجموعة الافتتاحية، دون أن تمنح منافستها الإيطالية أي فرصة.
وصمدت باوليني في وجه بعض الضربات القوية من الخط الخلفي في المجموعة التالية في الشوط الأول بالمجموعة الثانية لكن بيجولا واصلت الضغط وكسرت إرسالها للمرة الثالثة في المباراة مما مهد الطريق لتحقيق الفوز.

التنس
السعودية
الرياض
أرينا سابالينكا
كوكو جوف
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©