سابالينكا إلى نصف نهائي البطولة الختامية بالرياض



الرياض (رويترز)



انتفضت أرينا سابالينكا بعد بداية بطيئة لتهزم كوكو جوف 7-6 و6-2، وتتأهل إلى قبل نهائي البطولة الختامية لموسم لاعبات التنس المحترفات برفقة جيسيكا بيجولا، فيما ودعت حاملة اللقب منافسات البطولة.

وأنهت سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً والتي تسعى للفوز بالبطولة للمرة الأولى، الدور الأول في صدارة مجموعة شتيفي جراف وستواجه في الدور المقبل أماندا أنيسيموفا في إعادة لمباراتهما على لقب بطولة أميركا المفتوحة.

وقالت سابالينكا عن مواجهة أنيسيموفا المقررة الجمعة «دائماً ما تجعلني أعمل بجد، ودائماً ما أخوض معارك عظيمة ضدها، أستمتع باللعب ضدها وأستمتع بالمعارك، لذا أنا متحمسة لمواجهتها، آمل أن تكون مباراة رائعة».

وتلتقي الأميركية بيجولا مع إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان، التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي في صدارة مجموعة سيرينا وليامز.

وأثار إرسال جوف قلقاً بعد هزيمتها في المباراة الافتتاحية أمام بيجولا، لكن لعبت بشراسة هجومية أمام سابالينكا وكسرت إرسالها في بداية المباراة لتتقدم 4-2.

وصرخت سابالينكا عاليا بعد أن أنقذت نقاط كسر إرسالها لتصبح النتيجة 3-4 في مباراة إعادة على لقب بطولة فرنسا المفتوحة التي خسرتها، وسرعان ما كسرت لاعبة روسيا البيضاء إرسال منافستها لتتعادل 5-5 بضربة أمامية رائعة.

وقالت سبالينكا عن تأخرها 4-5 وصفر-30 «ربما لن أضع نفسي في هذا الموقف (مرة أخرى)، كنت أحاول فقط الحفاظ على شراستي الهجومية واستعادة إيقاعي، كنت أستعد للمجموعة الثانية بالفعل، ولكنني تمكنت من قلب الأمور، أنا سعيدة للغاية بالأداء وسعيدة للغاية بالفوز بمجموعتين متتاليتين».

وأظهرت سبالينكا روحها القتالية في الشوط الفاصل لتعود من الخلف وتفوز بالمجموعة الأولى، قبل أن تتقدم 4-صفر في المجموعة الثانية.

تغلبت بيجولا بسهولة 6-2 و6-3 على جاسمين باوليني، التي كان قد تأكد خروجها من البطولة وقالت إنها ستبدأ التخطيط للمواجهة المقبلة قريباً.

وقالت بيجولا «أعتقد أن الأمر يعتمد فقط على معرفة المنافسة في الدور المقبل، سنكون سعداء للغاية باليوم، وبقية اليوم وربما معظم الليل، وبعد ذلك سيتعين علينا تبديل الاستراتيجيات قليلا لأن الأمر أصبح سريعا الآن، سنكون مستعدين للخصم القادم».

وفرضت بيجولا هيمنتها وفازت بخمسة من أول ستة أشواط بعد أن تعثرت باوليني على إرسالها في وقت مبكر، قبل أن تفوز وصيفة بطلة عام 2023 بالمجموعة الافتتاحية، دون أن تمنح منافستها الإيطالية أي فرصة.

وصمدت باوليني في وجه بعض الضربات القوية من الخط الخلفي في المجموعة التالية في الشوط الأول بالمجموعة الثانية لكن بيجولا واصلت الضغط وكسرت إرسالها للمرة الثالثة في المباراة مما مهد الطريق لتحقيق الفوز.