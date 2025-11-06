ثوروب: الأهلي يصعد إلى نهائي «السوبر المصري» عن جدارة



أبوظبي (د ب أ)



أكد ييس ثوروب، المدير الفني لفريق الأهلي، أحقية فريقه في التأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم، مشيراً إلى أن ناديه قدّم أفضل مبارياته منذ تولي المدرب الدنماركي المسؤولية.

وحقق الأهلي انتصاراً ثميناً ومستحقاً 2-1 على سيراميكا كليوباترا، في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة حالياً في الإمارات.

وقال ثوروب في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء: «مبروك لجمهور الأهلي على الفوز، إنها خطوة مهمة وغالية، حققنا هدفنا بالتأهل للنهائي، كنا الأفضل في الملعب، سيطرنا وأهدرنا فرصاً أمام منافس عنيد، لقد كانت مباراة صعبة حتى الدقيقة الأخيرة، الخطوة القادمة هي الفوز باللقب».

شدّد ثوروب: «إنها أفضل مباراة لنا منذ تولي المسؤولية، المباريات الكبيرة تحتاج للاعبين الكبار، لكن لا أتفق أن الأهلي يعاني من مشكلة دفاعية، دفاعنا كان متماسكاً، رغم استقبال هدف والحارس محمد الشناوي أنقذ فرصتين، لكن كنا الأفضل في الملعب بفارق كبير».

أوضح مدرب الأهلي: «لاحظت بالفعل قبل تولي المسؤولية أن الفريق يعاني بدنياً، ونعمل على تحسين ذلك في ظل ضغط المباريات، الانتصارات تعزّز الثقة للفريق». وأضاف: «تريزيجيه سجّل هدفاً رائعاً، الأهداف ترفع الثقة أيضاً، اللاعبون يبذلون جهداً كبيراً ومستعدون للتضحية بكل شيء من أجل الفوز، وأشكرهم على ذلك».

أكد ثوروب، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفاً للمدرب المحلي المؤقت عماد النحاس، في نهاية حديثه: «أؤكد أنني أعمل على ضرورة استغلال الفرص لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف».

يُذكر أن هذا هو الانتصار الثاني للأهلي على سيراميكا كليوباترا في مختلف المسابقات، بعدما سبق أن تغلب عليه 1- صفر في سبتمبر/أيلول الماضي، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً باللقب.