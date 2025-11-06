الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوائز الأفضل من «الفيفا»: ديمبلي ومبابي وحكيمي وصلاح يتصدرون قائمة المرشحين

جوائز الأفضل من «الفيفا»: ديمبلي ومبابي وحكيمي وصلاح يتصدرون قائمة المرشحين
6 نوفمبر 2025 23:07

لوزان (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من الجنسيات في مباراة!
ألمانيا تنفي الرغبة في تنظيم «مونديال الأندية 2029»


تصدّر الفرنسيان عثمان ديمبلي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ونجم باريس سان جيرمان بطل أوروبا، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، كما المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والمغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)، قائمة المرشحين من 11 لاعباً لجائزة الأفضل «ذا بيست» التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم، وفقاً لما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
ويبرز أيضا ضمن القائمة التي أعدتها «لجنة من الخبراء» اختارتها الهيئة الكروية الأعلى في العالم، للحفل الذي لم يُحدد موعده بعد، كل من نجم برشلونة الإسباني اليافع لامين يامال ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الإنجليزي هاري كين.
تُوّج نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور بالجائزة عام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي للعبة في الدوحة.
وتقدّم الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، المرشحين لجائزة أفضل مدرب حيث يُعد الأوفر حظا لنيلها بعد قيادته فريقه للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، علما أنه سيتنافس مع ستة من نظرائه من بينهم الألماني هانزي فليك (برشلونة) والهولندي أرني سلوت (ليفربول).
وستتنافس أيضاً 17 لاعبة على جائزة أفضل لاعبة، حيث تقاسمت إنجلترا بطلة أوروبا وإسبانيا بالتساوي 10 مرشحات.
وتتصدر الهولندية سارينا ويغمان الترشيحات لجائزة أفضل مدربة، بعد فوزها بكأس أوروبا للمرة الثالثة تواليا في الصيف الماضي، في حين رُشّحت الفرنسية سونيا بومباستور رغم أنها في موسمها الأول فقط على رأس تشيلسي الإنجليزي.
سيتم اختيار الفائزين عبر تصويت من الجماهير، وممثلي وسائل الإعلام، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية، على أن يبدأ التصويت هذا الخميس ويستمر حتى 28 نوفمبر.

 

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
عثمان ديمبلي
كيليان مبابي
أشرف حكيمي
محمد صلاح
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©