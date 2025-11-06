الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من الجنسيات في مباراة!

رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من الجنسيات في مباراة!
6 نوفمبر 2025 23:09


سلا (أ ب)

أخبار ذات صلة
جوائز الأفضل من «الفيفا»: ديمبلي ومبابي وحكيمي وصلاح يتصدرون قائمة المرشحين
ألمانيا تنفي الرغبة في تنظيم «مونديال الأندية 2029»


سجل موظفو الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة جينيس، بجمعهم لاعبين من أكبر عدد جنسيات في ملعب واحد.
وشهدت المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء في المغرب، مشاركة 69 موظفاً من «الفيفا» ممثلين لنفس العدد من الدول، حيث دخل كل منهم الملعب ولعب لمدة 10 دقائق على الأقل.
وأكد اللاعبون أن المباراة، التي تضمنت تبديلات متكررة، جسدت روح كرة القدم وأنها تنتمي للجميع في كل مكان، ويضم «الفيفا» أكثر من 200 دولة أعضاء، ويوزع المخصصات المالية على الاتحاد في جميع أنحاء العالم.
وقال سولومون موديجي، وهو من زيمبابوي، ويرأس برنامج «الفيفا» التنموي لأفريقيا: «في جوهر الأمر، أدركنا أننا قادرون على القيام بشيء يحتفي بتنوعنا».
ويتخطى هذا الرقم القياسي، الرقم السابق الذي حققته مجموعة «إيكوال بلايينج فيلد» البريطانية عام 2019.

الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
كرة القدم
المغرب
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©