الرياضة

الزمالك والأهلي إلى نهائي «السوبر المصري» في أبوظبي

الزمالك والأهلي إلى نهائي «السوبر المصري» في أبوظبي
7 نوفمبر 2025 00:06

مصطفى الديب (أبوظبي)

صعد الزمالك إلى نهائي السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.
ويواجه «الأبيض» فريق الأهلي الذي صعد إلى النهائي للمرة 20 في تاريخه، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1، في نصف النهائي، باستاد هزاع بن زايد في العين،
ويستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.
لم يستطع الزمالك وبيراميدز هز الشباك على مدار الشوطين، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، لتبتسم ركلات الترجيح في النهاية لمصلحة الزمالك، وهي المرة الخامسة التي تحسم فيها ركلات الترجيح المواجهة بين الفريقين بمختلف المسابقات، حيث ابتسمت للزمالك 4 مرات، مقابل مرة واحدة لبيراميدز، علماً بأن الفريق «الأبيض» صعد بركلات الترجيح أيضاً إلى نهائي النسخة الماضية.
وتأهل الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا 2-1، وسجل هدفي الأهلي محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19، وجراديشار في الدقيقة 52، فيما أحرز هدف سيراميكا كليوباترا، مروان عثمان في الدقيقة 41.

الإمارات
أبوظبي
كأس السوبر
كأس السوبر المصري
الأهلي
الزمالك
بيراميدز
سيراميكا كليوباترا
