«الجودو» يدشن التضامن الإسلامي بـ3 مواجهات

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشواره في الدورة الرياضية لألعاب التضامن الإسلامي «ISSA» لعام 2025، التي تقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض في التاسعة من صباح غدٍ السبت، بصالة الألعاب القتالية بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، التي تحتضن منافسات الجودو بمشاركة 32 دولة، من بينها 12 دولة عربية ممثلة في منتخبات الإمارات والبحرين وقطر ومصر ولبنان وفلسطين والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا وجيبوتي والسعودية مستضيفة الدورة.

ويشارك منتخبنا الوطني للجودو في تلك الدورة بـ 6 لاعبين، حيث تشهد الجولة الافتتاحية التي تنطلق مبارياتها عند الساعة الحادية عشرة صباحاً منافسات الوزن الخفيف والخفيف المتوسط، في ضوء قرعة البطولة التي جرت بعد ظهر أمس بقاعة البطولة، والتي أعقبت الاجتماع الفني وإجراءات الميزان للمشاركين.

ويخوض منتخبنا غداً 3 مباريات على ضوء القرعة، والتي تبدأ بلقاء لاعبتنا بشيرات خرودي في (وزن تحت 52 كجم) ثم مباراة لاعبنا نارمند بيان في (وزن تحت 66 كجم)، ويلعب محمد يزبيك في (وزن تحت 73 كجم).

وتستأنف مباريات منتخبنا بعد غدٍ «الأحد» بلقاءات طلال شفيلي وعمر معروف في (وزن تحت81 كجم)، ويختتم منتخبنا مشاركته بمباراة لاعبنا ظفار كوسوف في منافسات الوزن الثقيل في (وزن تحت 100 كجم).