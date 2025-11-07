السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يدشن التضامن الإسلامي بـ3 مواجهات

«الجودو» يدشن التضامن الإسلامي بـ3 مواجهات
7 نوفمبر 2025 11:45

أبوظبي (الاتحاد)
يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشواره في الدورة الرياضية لألعاب التضامن الإسلامي «ISSA» لعام 2025، التي تقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض في التاسعة من صباح غدٍ السبت، بصالة الألعاب القتالية بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، التي تحتضن منافسات الجودو بمشاركة 32 دولة، من بينها 12 دولة عربية ممثلة في منتخبات الإمارات والبحرين وقطر ومصر ولبنان وفلسطين والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا وجيبوتي والسعودية مستضيفة الدورة.
ويشارك منتخبنا الوطني للجودو في تلك الدورة بـ 6 لاعبين، حيث تشهد الجولة الافتتاحية التي تنطلق مبارياتها عند الساعة الحادية عشرة صباحاً منافسات الوزن الخفيف والخفيف المتوسط، في ضوء قرعة البطولة التي جرت بعد ظهر أمس بقاعة البطولة، والتي أعقبت الاجتماع الفني وإجراءات الميزان للمشاركين.
ويخوض منتخبنا غداً 3 مباريات على ضوء القرعة، والتي تبدأ بلقاء لاعبتنا بشيرات خرودي في (وزن تحت 52 كجم) ثم مباراة لاعبنا نارمند بيان في (وزن تحت 66 كجم)، ويلعب محمد يزبيك في (وزن تحت 73 كجم).
وتستأنف مباريات منتخبنا بعد غدٍ «الأحد» بلقاءات طلال شفيلي وعمر معروف في (وزن تحت81 كجم)، ويختتم منتخبنا مشاركته بمباراة لاعبنا ظفار كوسوف في منافسات الوزن الثقيل في (وزن تحت 100 كجم).

أخبار ذات صلة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
«ألعاب القوى» يشارك بـ 6 لاعبين في «دورة التضامن الإسلامي»
منتخب الجودو
دورة التضامن الإسلامي
آخر الأخبار
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
الرياضة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©