السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

بالميراس فوق القمة البرازيلية بالفوز على سانتوس

بالميراس فوق القمة البرازيلية بالفوز على سانتوس
7 نوفمبر 2025 11:31

برازيليا(د ب أ)
انفرد بالميراس بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه سانتوس، صباح اليوم في المرحلة الـ32 للمسابقة.
وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في نفس اليوم، بنفس المرحلة، عن فوز فلومينينسي 1 / صفر على ضيفه ميراسول، بينما تعادل سيارا 1 / 1 مع ضيفه فورتاليزا.
وتقمص فيتور روكي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي بالميراس في الدقيقتين 67 و80 على الترتيب، ليقوده لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة.
وارتفع رصيد بالميراس، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة هذا الموسم مقابل 5 تعادلات و5 هزائم، إلى 68 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فلامنجو، قبل خوض الفريقين مبارياتهما السبع الأخيرة بالبطولة.
وفي المقابل، توقف رصيد سانتوس، الذي تكبد خسارته الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و9 تعادلات، عند 33 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

