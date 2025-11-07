السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
استدعاء أوفيري لاعب مانشستر يونايتد لمنتخب أستراليا

7 نوفمبر 2025 12:35

 
ملبورن (رويترز)
استدعى منتخب أستراليا لكرة القدم جيمس أوفيري لاعب مانشستر يونايتد الواعد لخوض مباراتين وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا، بينما رحّب المدرب توني بوبوفيتش بعودة ثنائي خط الوسط جاكسون إيرفين ورايلي ماكجري من الإصابة.
وانضم المدافع أوفيري (17 عاماً) لأكاديمية يونايتد العام الماضي، ولم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان ضمن تشكيلة أستراليا بكأس العالم الأخيرة تحت 20 عاماً.
وكان المدافع المولود في بيرث من بين سبعة لاعبين لم يسبق لهم اللعب دولياً ضمتهم القائمة المؤلفة من 26 لاعباً، وأعلنها بوبوفيتش اليوم الجمعة إذ يتطلع مدرب أستراليا إلى تعزيز العمق في التشكيلة قبل كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.
ومن بين اللاعبين الذين ربما يشهدون ظهورهم الأول مهاجم نادي سيدني إف سي الحسن توريه، الذي ينضم إلى شقيقه الأصغر محمد توريه في التشكيلة، والمهاجم المحترف في بولندا ديني يوريتش، وحارس مرمى ملبورن سيتي باتريك بيتش وقلب الدفاع كاي تروين.
كما سيحاول لاعب وسط نادي سيدني بول أوكون-إنجستلر، ابن لاعب كرة القدم السابق بول أوكون، والمدافع الاسكتلندي المولد جاك إريدال الظهور دوليا لأول مرة في المباراة المقررة 14 نوفمبر أمام فنزويلا في هيوستن ومواجهة 18 نوفمبر ضد كولومبيا المتأهلة لكأس العالم في نيويورك.
ويعود إيرفين المقيم في ألمانيا إلى التشكيلة للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر بعد فترة غياب طويلة بسبب جراحة في القدم وإصابة عضلية حديثة، وانضم ماكجري بعد تعافيه أيضاً من إصابة في القدم، بينما حصل الجناح المخضرم كريج جودوين على أول استدعاء له منذ مارس بعد عودته من السعودية للعب مع نادي أديليد.

