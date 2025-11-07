«قطار بايرن» يمرّ بمحطة برلين في سباق البوندسليجا



برلين (أ ف ب)

لم يتوقّف قطار بايرن ميونيخ حامل اللقب بقيادة مدربه البلجيكي فينست كومباني حتى بخوضه شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين أمام بطل أوروبا باريس سان جرمان الفرنسي، محققاً فوزه السادس عشر توالياً، وفي مختلف المسابقات منذ بداية الموسم، ويأمل مواصلة مسيرته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على أونيون برلين السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ساعياً إلى الابتعاد أكثر في الصدارة.

بواقعية الفريق، وتألّق للحارس المخضرم مانويل نوير، تخطى بايرن مضيفه سان جرمان في العاصمة الفرنسية بعدما كان ذاق طعم الخسارة منه بثنائية نظيفة يوليو الماضي في كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنه لعب شوطاً كاملاً من دون الجناح الكولومبي لويس دياز، خرج بايرن من ملعب بارك دي برانس منتصراً (2-1) بعدما كان تقدم بهدفين في الشوط الأول عبر اللاعب عينه.

وحافظ الفريق البافاري على سجله المثالي بـ16 فوزاً متتالياً ضمن مختلف المسابقات، وصدارة دور المجموعة الموحدة، ويسعى إلى الابتعاد أكثر بصدارة الدوري، حيث يفصل بينه وبين ملاحقه لايبزيج الذي يلعب مع مضيفه هوفنهايم، خمس نقاط.

ويدخل فريق كومباني مباراته المقبلة بسجل رائع أمام أونيون برلين، إذ لم يخسر أمامه في جميع المباريات الـ12، محققاً ثمانية انتصارات، في أطول سلسلة من المواجهات لناد لم يخسر أمام آخر ضمن الدوري الألماني.

ويُمكن لبايرن أن يحقق فوزه العاشر في الدوري، ويعادل بذلك الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في بداية الموسم، والذي حققه بنفسه في موسم 2015-2016 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ويأمل الدولي سيرج جنابري أن يفكّ عقدة أونيون برلين بالذات، إذ واجهه ثماني مرات سابقاً من دون أن يتمكن من التسجيل في شباكه، علماً أن في رصيده أربعة أهداف، وثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات ضمن الـ«بوندسليجا» هذا الموسم.

وبعد لقاء سان جرمان، خرج المهاجم الإنجليزي هاري كاين من مباراتين متتاليتين مع ناديه من دون أن يهز الشباك، لأول مرة هذا الموسم، بعدما كان شارك بديلاً (32 دقيقة) في الفوز على السابق على باير ليفركوزن 4-0، قبل خروجه في الدقيقة 88 أمام سان جرمان.

ويتطلع هدّاف توتنهام السابق إلى زيادة غلّته التهديفية في الدوري، حيث يتربّع على صدارة الهدافين بفارق كبير عن ملاقيه، بعدما سجل 12 هدفاً في انطلاقة غير مفاجئة.