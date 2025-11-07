بيلينجهام وفودِن يعودان إلى «الأسود الثلاثة»



لندن (رويترز)



استدعى منتخب إنجلترا جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، وفيل فودِن لاعب مانشستر سيتي، لخوض مباراتين أمام صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وغاب هذا الثنائي عن المباراة الماضية، حين حسم منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل تأهله للنهائيات المقررة في أميركا الشمالية العام المقبل، قبل جولتين من نهاية التصفيات بعد الفوز على لاتفيا 5-صفر، ولم يكن هناك مكان مرة أخرى لجناح إيفرتون جاك جريليش على الرغم من بدايته الرائعة لهذا الموسم.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك بوب (نيوكاسل يونايتد).

مدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد) مارك جيهي (كريستال بالاس) ريس جيمس (تشيلسي) إيزري كونسا (أستون فيلا) أوريلي (مانشستر سيتي) جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) جيد سبنس (توتنهام هوتسبير) جون ستونز (مانشستر سيتي).

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست) جود بيلينجهام (ريال مدريد) جوردان هندرسون (برنتفورد) ديكلان رايس (أرسنال) مورجان روجرز (أستون فيلا) أليكس سكوت (بورنموث) آدم وارتون (كريستال بالاس).

المهاجمون: جارود بوين (وستهام يونايتد) إبريتشي إيزي (أرسنال) فيل فودن (مانشستر سيتي) أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) هاري كين (بايرن ميونيخ) ماركوس راشفورد (في برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد) بوكايو ساكا (أرسنال).