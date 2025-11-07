كومباني.. «فاصل غزل» في جوارديولا!



ميونيخ (د ب أ)



قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، إنه يتعين على فريقه، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) أن يظهر نفس العقلية في مباراته السبت بالمسابقة أمام يونيون برلين، كما فعل في مباراة فوزه منتصف الأسبوع الجاري على باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وشدد المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: «تظل هذه المباريات تحدياً رائعاً بالنسبة لنا، فالمواجهات أمام باريس ليست ممتعة فحسب، بل أيضاً جميع المباريات من هذا النوع».

وأضاف: «يتعين علينا أن نغير العقلية تماماً على الفور، اتضح ذلك لي بعد دقائق قليلة من مباراة باريس سان جيرمان، وينبغي علينا أن نعيد تلك الروح المعنوية إلى طبيعتها»، وربما يعادل كومباني رقماً قياسياً بارزاً إذا فاز البايرن على ملعب (أن دير ألتن فورستراي).

وقبل عشر سنوات بالضبط، بدأ المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا الموسم بعشرة انتصارات متتالية في «البوندسليجا» مع البايرن، فيما أصبح كومباني على وشك أن يكرر إنجاز مدربه السابق في مانشستر سيتي.

وصرح كومباني: «لطالما قلت لعب بيب دوراً مهماً في مسيرتي لاعباً، وفي تطوري مدرباً، وما زالت هناك علاقة وطيدة بيننا».

ولم يحسم كومباني أمره بشأن إمكانية إشراكه عدداً كبيراً من عناصره الأساسية في برلين، بعد المباراة القوية أمام سان جيرمان، مشيراً إلى أنه يتابع دائماً إشارات اللاعبين ويراقب أي تهديد بإصابة أي منهم، ويفتقد البايرن خدمات رافاييل جيريرو، فيما أوضح كومباني أن اللاعب البرتغالي اشتكى من مشاكل في لياقته البدنية، خلال فوز الفريق البافاري على باير ليفركوزن في المرحلة الماضية للمسابقة، وسيغيب الآن «كإجراء احترازي».

يشار إلى أن جيريرو كان بديلاً في مباراة باريس سان جيرمان، ولم يشارك في اللقاء.