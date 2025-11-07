السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يامال ورويز يعودان إلى إسبانيا أمام جورجيا وتركيا

يامال ورويز يعودان إلى إسبانيا أمام جورجيا وتركيا
7 نوفمبر 2025 17:16

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الفيفا» يحدد موعد قرعة الملحق العالمي لـ «مونديال 2026»
«وجه جديد» ينضم إلى تشكيلة هولندا


استعاد لامين يامال وفابيان رويز مركزيهما في قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وتركيا، ضمن الجولتين المقبلتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد غيابهما عن مباراتي الشهر الماضي.
وكان يامال غاب عن مباراتي أكتوبر بسبب مشكلات عضلية منذ بداية الموسم على الرغم من استدعائه بداية من المدرب لويس دي لا فوينتي، قبل اعتذاره بسبب آلام في الحوض.
وعلى الرغم من غياب نجم برشلونة الصاعد، فاز المنتخب الإسباني في مباراتيه على جورجيا 2-0 وبلغاريا 4-0، مقترباً من حسم التأهل إلى النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويسافر منتخب «لا روخا» إلى تبليسي لمواجهة جورجيا في 15 نوفمبر، قبل استضافة تركيا بعدها بثلاثة أيام ضمن المجموعة الخامسة.
وسيستفيد دي لا فوينتي أيضاً من عودة لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي رويز الذي تعافى من إصابة في الساق تعرّض لها في دوري الأبطال الشهر الماضي.
كما انضم إلى القائمة دين هاوسن مدافع ريال مدريد الذي أُعفي من المشاركة الشهر الماضي بسبب الإصابة أيضاً، بينما عاد بابلو فورنالز لاعب وسط ريال بيتيس، إلى المنتخب بعد غياب دام ثلاث سنوات.
في المقابل، سيفتقد بطل أوروبا إلى مدافع أتلتيكو مدريد روبان لو نورمان بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وإلى نجم برشلونة بيدري المصاب في الفخذ.
وتتقدم إسبانيا على تركيا بثلاث نقاط ومن المرتقب أن تحجز مقعدها في النهائيات بعد الفوز في المباريات الأربع الأولى حيث خرجت بشباك نظيفة.
وهنا القائمة:
- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).
- الدفاع: ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، دين هاوسن (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، داني فيفيان، إيميريك لابورت (أتلتيك بلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريا (تشيلسي الإنجليزي).
- خط الوسط: مارتن سوبيمندي وميكل ميرينو (أرسنال)، رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن)، أليكس بايينا وبابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)، بابلو فورنالز (ريال بيتيس)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي).
- الهجوم: داني أولمو وفيران توريس وفيرمين لوبيز ولامين يامال (برشلونة)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد)، سامو أوموروديون (بورتو البرتغالي)، جيريمي بينو (كريستال بالاس الإنجليزي)، بورخا إيجليسياس (سيلتا فيجو).

إسبانيا
منتخب إسبانيا
تصفيات كأس العالم
جورجيا
تركيا
لامين يامال
آخر الأخبار
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
الرياضة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©