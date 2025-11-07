يامال ورويز يعودان إلى إسبانيا أمام جورجيا وتركيا



مدريد (أ ف ب)



استعاد لامين يامال وفابيان رويز مركزيهما في قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وتركيا، ضمن الجولتين المقبلتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد غيابهما عن مباراتي الشهر الماضي.

وكان يامال غاب عن مباراتي أكتوبر بسبب مشكلات عضلية منذ بداية الموسم على الرغم من استدعائه بداية من المدرب لويس دي لا فوينتي، قبل اعتذاره بسبب آلام في الحوض.

وعلى الرغم من غياب نجم برشلونة الصاعد، فاز المنتخب الإسباني في مباراتيه على جورجيا 2-0 وبلغاريا 4-0، مقترباً من حسم التأهل إلى النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسافر منتخب «لا روخا» إلى تبليسي لمواجهة جورجيا في 15 نوفمبر، قبل استضافة تركيا بعدها بثلاثة أيام ضمن المجموعة الخامسة.

وسيستفيد دي لا فوينتي أيضاً من عودة لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي رويز الذي تعافى من إصابة في الساق تعرّض لها في دوري الأبطال الشهر الماضي.

كما انضم إلى القائمة دين هاوسن مدافع ريال مدريد الذي أُعفي من المشاركة الشهر الماضي بسبب الإصابة أيضاً، بينما عاد بابلو فورنالز لاعب وسط ريال بيتيس، إلى المنتخب بعد غياب دام ثلاث سنوات.

في المقابل، سيفتقد بطل أوروبا إلى مدافع أتلتيكو مدريد روبان لو نورمان بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وإلى نجم برشلونة بيدري المصاب في الفخذ.

وتتقدم إسبانيا على تركيا بثلاث نقاط ومن المرتقب أن تحجز مقعدها في النهائيات بعد الفوز في المباريات الأربع الأولى حيث خرجت بشباك نظيفة.

وهنا القائمة:

- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

- الدفاع: ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، دين هاوسن (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، داني فيفيان، إيميريك لابورت (أتلتيك بلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريا (تشيلسي الإنجليزي).

- خط الوسط: مارتن سوبيمندي وميكل ميرينو (أرسنال)، رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن)، أليكس بايينا وبابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)، بابلو فورنالز (ريال بيتيس)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي).

- الهجوم: داني أولمو وفيران توريس وفيرمين لوبيز ولامين يامال (برشلونة)، ميكل أويارسابال (ريال سوسيداد)، سامو أوموروديون (بورتو البرتغالي)، جيريمي بينو (كريستال بالاس الإنجليزي)، بورخا إيجليسياس (سيلتا فيجو).