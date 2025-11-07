راي وفليتوود يتقاسمان الصدارة في «أبوظبي للجولف»



مراد المصري (أبوظبي)



تقدم الإنجليزي أرون راي، ليشارك مواطنه تومي فليتوود صدارة الترتيب برصيد 14 ضربة تحت المعدل لكل منهما، في ختام الجولة الثانية، ضمن منافسات «النسخة الـ 20» من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف»، التي تُعد واحدة من فعاليات «سلسلة رولكس»، وجزءاً من التصفيات الختامية لـ «جولة دي بي ورلد»، والتي تُقام على ملعب «ياس لينكس» في جزيرة ياس بأبوظبي، وتتواصل إلى الأحد، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، و«جولة دي بي ورلد».

وتقدم أرون راي من المركز الثاني عشر في نهاية الجولة الأولى، ليتربع على صدارة الترتيب، بعدما حقق 8 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، بإجمالي 64 ضربة، وتساوى مع فليتوود، الفائز باللقب في عامي 2017 و2018، والذي واصل أداءه المتوازن، وحقق بدوره في «الجولة الثانية»، 6 ضربات تحت المعدل، بمجموع 66 ضربة.

وبنهاية الجولة، قطع النجوم الـ 70 الأفضل في في تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، والمشاركين في البطولة، نصف الطريق إلى التتويج بكأس «الصقر المجنح» التاريخي، وذلك مع تبقي جولتين على الختام، وسط منافسة قوية مع تقارب النتائج.

وتساوى 3 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 12 ضربة تحت المعدل، وهم الإنجليزي أندي سوليفان، والدنماركي نيكولاي هوجارد، والجنوب أفريقي ريتشارد ستيرن.

وعلى مقربة منهم 4 لاعبين في المركز السادس برصيد 11 ضربة تحت المعدل، وهم الإسبانيان ناتشو إلفيرا وأليخاندرو ديل ري، والأيرلندي شين لوري «البطل» في 2019، والياباني كيتا ناكاجيما.

ويأتي الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، متصدر ترتيب «السباق إلى دبي»، في المركز العشرين، وله 8 ضربات تحت المعدل، مما يجعله نظرياً في غمار الصراع على لقب البطولة، فيما يحاول إنهاء المنافسات في أفضل مركز للحفاظ على صدارة ترتيب موسم «جولة دي بي ورلد»، مع اقترابه من الفوز بلقب «بطل الموسم» للمرة السابعة في مسيرته.