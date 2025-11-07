السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا: انتقال تشاكا إلى سندرلاند من أفضل صفقات الصيف

أرتيتا: انتقال تشاكا إلى سندرلاند من أفضل صفقات الصيف
7 نوفمبر 2025 17:48

 
لندن (د ب أ)

أثنى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على جرانيت تشاكا، لاعب وسط سندرلاند، ووصفه بأنه «أحد أفضل» التعاقدات التي تمت في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك قبل أن يلتقيا السبت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تشاكا عاد لإنجلترا في يوليو الماضي مع سندرلاند، الصاعد حديثاً، بعدما قضى عامين مع باير ليفركوزن عقب رحيله من أرسنال في 2023 .
وسمح أرتيتا على مضض لجرانيت تشاكا بمغادرة الفريق بعد سبعة مواسم في النادي، نظراً لرغبة اللاعب الدولي السويسري في العودة إلى ألمانيا، لكنه تحدث عنه بإعجاب قبل التوجه إلى ملعب ستاديم أوف لايت.
وقبل أن يتحدث عن أحد قراراته المهمة الأولى في 2019 لإقناع تشاكا بالبقاء بعد فترة صعبة تحت قيادة سلفه أوناي إيمري، قال أرتيتا: «نعم، استمتعت بكل دقيقة قضيناها معاً».
وأضاف:«عندما توليت تدريب الفريق، كان جرانيت في فترة رائعة في حياته وفي مسيرته،، وفيما بيننا حاولنا جميعاً إرشاده، ومنحه منظوراً مختلفاً، وجعله يشعر بالمحبة والتقدير».
وقال:«استجاب بطريقة رائعة جداً، جعلني مدرباً أفضل، وساعدنا على التطور والتحسن كثيراً، وأظل ممتناً له إلى الأبد لأن لدي ذكريات رائعة معه».
ولدى سؤاله عما إذا كان حاول إقناعه بالبقاء قبل عامين، قال أرتيتا: «فعلت هذا بالفعل مرة وبعدها مددنا تعاقده».
وأضاف:« عندما جاء وشرح أسبابه، كان عليّ أن أفهمه وأن أكون ممتناً له، وكانت فرصة فريدة من نوعها له للعودة لبلاده، مع عائلته، وكانت هناك بعض الأشياء التي أراد تجربتها أيضاً، وبالنظر إلى التأثير الذي يتركه، أستطيع القول إنه من أفضل الصفقات الصيفية، أن ما قاموا به كناد على مدى السنوات القليلة الماضية مثير للإعجاب حقاً».

