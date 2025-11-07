منتخب الناشئين يجتاز إجراءات الوزن للمشاركة في «عالمية الجوجيتسو»



بانكوك (وام)



اجتاز لاعبو منتخبنا الوطني للجوجيتسو للناشئين تحت 16 عاماً إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، استعداداً لانطلاق المنافسات، السبت، ضمن بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.

يمثل منتخب الإمارات للناشئين 14 لاعباً يتنافسون في 8 أوزان مختلفة، في إطار سعيهم لمواصلة حصد الميداليات وتحقيق المراكز الأولى، دعماً لمسيرة التألق الإماراتي في البطولة، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الكبار بتصدر جدول الترتيب العام برصيد 10 ميداليات متنوعة، منها 6 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان.

وشهدت أجواء بعثة المنتخب حالة من الحماس والتركيز خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أُقيمت في صالة فندق الإقامة بالعاصمة بانكوك، وأظهر اللاعبون جاهزية عالية وإصراراً كبيراً على تحقيق أفضل النتائج، وسط معنويات مرتفعة تعكس حجم الطموح والرغبة في رفع علم الإمارات فوق منصات التتويج.

وأكد مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن جميع اللاعبين في قمة الجاهزية البدنية والفنية لخوض منافسات البطولة، بعد فترة إعداد مكثفة خضعوا خلالها لبرامج تدريبية متطورة وخطط تغذية دقيقة بإشراف نخبة من المدربين والخبراء.

وقال المنهالي: «يتمتع لاعبونا بتركيز عالٍ وانضباط كبير، ونثق تماماً في قدرتهم على تحقيق نتائج متميزة في هذه البطولة العالمية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي توفر لهم أفضل بيئة تنافسية، والمتابعة الحثيثة من الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يحرص على التواصل مع البعثة والاطمئنان على اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم وتمثيل الدولة بأفضل صورة».

من جانبه، أكد البطل العالمي فيصل الكتبي، رئيس قسم المنتخبات الوطنية في اتحاد الجوجيتسو، أن منتخب الناشئين يمتلك المقومات الكاملة لمواصلة مسيرة النجاحات التي حققتها المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والعالمية.

وقال الكتبي: «أبطال الإمارات دائماً مرشحون للمراكز الأولى في مختلف الأوزان، وثقتنا كبيرة في قدرة لاعبينا على ترك بصمة قوية في بطولة العالم، ومواصلة الإنجازات التي حققها منتخب الشباب في الألعاب الآسيوية بالبحرين، ومنتخب الكبار الذي تصدر منافسات بطولة العالم الحالية بتايلاند».

وأوضح المدرب صامويل أراوجو أن المنتخب على أتم الاستعداد للمشاركة، مؤكداً أن اللاعبين يتمتعون بلياقة بدنية عالية وجاهزية فنية كبيرة تؤهلهم لمواجهة أقوى المنافسين.

وأضاف أن البطولة تضم نخبة من أبرز اللاعبين المصنفين على مستوى العالم، وأن المنافسات ستكون قوية للغاية، لذا يجب التركيز الكبير على الجوانب الذهنية والتكتيكية لضمان أداء متوازن وتحقيق نتائج متميزة.

وتجسد النجاحات المتواصلة لرياضة الجوجيتسو في الإمارات الريادة العالمية وتصدر المشهد العالمي في المحافل كافة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والاستراتيجية الوطنية الطموحة التي ينتهجها اتحاد الجوجيتسو، والرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة موطناً عالمياً للجوجيتسو، ورافداً رئيسياً لصناعة الأبطال وصياغة مستقبل مشرق للعبة.

