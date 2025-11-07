السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تنظم مسابقة تحدي القوة للرجال

شرطة أبوظبي تنظم مسابقة تحدي القوة للرجال
7 نوفمبر 2025 19:11

 
أبوظبي (وام)

نظّم مركز التربية الرياضية الشرطية مسابقة «تحدي القوة» للرجال، ضمن فعاليات بطولة درع قائد عام شرطة أبوظبي الهادفة إلى رفع كفاءة منتسبي الشرطة بدنياً وذهنياً، وتعزيز روح التنافس والعمل الجماعي، من خلال سلسلة من الاختبارات التي تجمع بين القوة البدنية والمهارات الشرطية.
وجاء قطاع المهام الخاصة في المركز الأول ضمن مجموع النتائج النهائية للمسابقة، وحل قطاع الأمن الجنائي في المركز الثاني، فيما حلّ قطاع العمليات المركزية في المركز الثالث، في أجواء تنافسية عكست روح الإصرار والانضباط والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو شرطة أبوظبي.
حضر الفعالية العميد محمد البريك العامري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات بالإنابة، والعقيد محمد ناصر العيسائي، نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، إلى جانب عدد من الضباط والمشاركين من مختلف القطاعات الشرطية.
وحصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الأول، ثم قطاع المهام الخاصة المركز الثاني وحلّت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في المركز الثالث.
وتم تكريم الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة تقديراً لأدائهم المتميز، وما أظهروه من مستوى عالٍ من اللياقة والانضباط والاحترافية التي تعكس جاهزية منتسبي شرطة أبوظبي وكفاءتهم في مختلف مجالات العمل الشرطي.
 

الإمارات
أبوظبي
شرطة أبوظبي
