السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموريم يكشف كيفية تعامل مانشستر يونايتد مع الإصابات!

أموريم يكشف كيفية تعامل مانشستر يونايتد مع الإصابات!
7 نوفمبر 2025 20:41

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سوبوسلاي يطالب ليفربول بالحفاظ على الروح القتالية
إيقاف مهاجم بريستون 9 مباريات بتهمة الإساءة


تحدث البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن كيفية تعامل فريقه مع الإصابات التي تضرب صفوفه.
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام هوتسبير السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أموريم في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» عما إذا كانت الإصابات تغير حسابات فريقه بشأن الاستعداد للمباريات: «لا تغيير فيما نفعله بشأن الإصابات، نلعب مباراة واحدة أسبوعياً، ثم نعتمد على الحظ، وفي بعض الأحيان نواجه مشاكل مع اللاعبين الذين يتعرضون لكدمات، وهذا ليس أمراً من السهل التعامل معه».
وأضاف: «لذا، لا أحد يعرف ما سيحدث في المران التالي، إذا لعبت بشكل مكثف في التدريبات، فإن شيئاً ما قد يحدث، بالطبع نحاول القيام بكل شيء على ما يرام، والسبب الرئيسي هو أن لدينا مباراة واحدة فقط أسبوعياً».
وتابع: «يمكنك منح يوم إضافي للاعبين الذين تعلم أنهم قد يواجهون مصاعب في التدريبات، وأعتقد أن هذا هو السبب الأكبر».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
توتنهام
روبن أموريم
آخر الأخبار
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©