أموريم يكشف كيفية تعامل مانشستر يونايتد مع الإصابات!



لندن (د ب أ)



تحدث البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن كيفية تعامل فريقه مع الإصابات التي تضرب صفوفه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام هوتسبير السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» عما إذا كانت الإصابات تغير حسابات فريقه بشأن الاستعداد للمباريات: «لا تغيير فيما نفعله بشأن الإصابات، نلعب مباراة واحدة أسبوعياً، ثم نعتمد على الحظ، وفي بعض الأحيان نواجه مشاكل مع اللاعبين الذين يتعرضون لكدمات، وهذا ليس أمراً من السهل التعامل معه».

وأضاف: «لذا، لا أحد يعرف ما سيحدث في المران التالي، إذا لعبت بشكل مكثف في التدريبات، فإن شيئاً ما قد يحدث، بالطبع نحاول القيام بكل شيء على ما يرام، والسبب الرئيسي هو أن لدينا مباراة واحدة فقط أسبوعياً».

وتابع: «يمكنك منح يوم إضافي للاعبين الذين تعلم أنهم قد يواجهون مصاعب في التدريبات، وأعتقد أن هذا هو السبب الأكبر».