«وجه جديد» ينضم إلى تشكيلة هولندا



أمستردام (رويترز)



انضم لوتشيانو فالنتي لاعب وسط فينوورد لتشكيلة منتخب هولندا للمرة الأولى استعدادا لمواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام بولندا وليتوانيا وشهدت أيضاً عودة المدافع ماتيس دي ليخت.

وشهدت التشكيلة التي أُعلنت الجمعة، وتضم 25 لاعبا، بعض التغييرات مقارنة بالتشكيلة التي فازت بمباراتي المجموعة السابعة على مالطا وفنلندا الشهر الماضي بينها استدعاء فالنتي (22 عاماً) بعد تألقه مع ناديه.

وسبق لفالنتي اللعب مع منتخب إيطاليا للشباب، لكنه قرر تغيير ولائه ولعب للمنتخب الهولندي تحت 21 عاماً، وساعده في الوصول إلى قبل نهائي بطولة أوروبا في سلوفاكيا في يونيو.

وعاد كوينتن تيمبر لاعب خط وسط فينوورد إلى التشكيلة بعد انسحابه الشهر الماضي.

وكان تيون كوبمينيرزاستُدعي بديلا له حينها، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة اليوم.

كما عاد لوتشاريل جيرترويدا إلى تشكيلة الفريق، بعد أن لعب مع سندرلاند في مركز قلب الدفاع في الأسابيع القليلة الماضية، ليحل محل ظهير ليفربول المصاب جيريمي فريمبونج.

ويدخل دي ليخت إلى التشكيلة بدلاً من ستيفان دي فري مدافع إنتر ميلان، بينما يعود نوا لانج رغم قلة مشاركته مع ناديه الجديد نابولي.

وقد تحتاج هولندا فوزا واحدا فقط من آخر مباراتين في دور المجموعات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وبفضل فارق الأهداف الكبير، لن تتأثر حظوظ هولندا في التأهل حتى إذا خسر أمام بولندا في وارسو يوم الجمعة المقبل، بشرط أن يفوز في مباراته الأخيرة ضد ليتوانيا في أمستردام يوم الاثنين التالي.

ويتصدر المنتخب الهولندي جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام بولندا صاحبة المركز الثاني.

وفيما يلي تشكيلة هولندا:

حراس المرمى: مارك فليكن (باير ليفركوزن) روبن روفس (سندرلاند) بارت فيربروخن (برايتون آند هوف ألبيون)

المدافعون: نيثن آكي (مانشستر سيتي) ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد) دينزل دمفريس (إنتر ميلان) لوتشاريل جيرترويدا (سندرلاند) كيلينشي هارتمان (بيرنلي) يورن تيمبر (أرسنال) ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير) فيرجيل فان دايك (ليفربول) يان بول فان هيكه (برايتون آند هوف ألبيون).

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة) ريان خرافنبرخ (ليفربول) جاستن كلويفرت (بورنموث) تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) ييردي سخوته (أيندهوفن) تشافي سيمونز (توتنهام هوتسبير) كوينتن تيمبر ولوتشيانو فالنتي (فينوورد).

مهاجمون: ممفيس ديباي (كورينثيانز) كودي خاكبو (ليفربول) نوا لانج (نابولي) دونيل مالين (أستون فيلا) فاوت فيخورست (أياكس أمستردام).