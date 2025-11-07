السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«وجه جديد» ينضم إلى تشكيلة هولندا

«وجه جديد» ينضم إلى تشكيلة هولندا
7 نوفمبر 2025 21:09

 
أمستردام (رويترز)

أخبار ذات صلة
«الفيفا» يحدد موعد قرعة الملحق العالمي لـ «مونديال 2026»
جاتوزو يرفض المفاجآت في قائمة إيطاليا!


انضم لوتشيانو فالنتي لاعب وسط فينوورد لتشكيلة منتخب هولندا للمرة الأولى استعدادا لمواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام بولندا وليتوانيا وشهدت أيضاً عودة المدافع ماتيس دي ليخت.
وشهدت التشكيلة التي أُعلنت الجمعة، وتضم 25 لاعبا، بعض التغييرات مقارنة بالتشكيلة التي فازت بمباراتي المجموعة السابعة على مالطا وفنلندا الشهر الماضي بينها استدعاء فالنتي (22 عاماً) بعد تألقه مع ناديه.
وسبق لفالنتي اللعب مع منتخب إيطاليا للشباب، لكنه قرر تغيير ولائه ولعب للمنتخب الهولندي تحت 21 عاماً، وساعده في الوصول إلى قبل نهائي بطولة أوروبا في سلوفاكيا في يونيو.
وعاد كوينتن تيمبر لاعب خط وسط فينوورد إلى التشكيلة بعد انسحابه الشهر الماضي.
وكان تيون كوبمينيرزاستُدعي بديلا له حينها، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة اليوم.
كما عاد لوتشاريل جيرترويدا إلى تشكيلة الفريق، بعد أن لعب مع سندرلاند في مركز قلب الدفاع في الأسابيع القليلة الماضية، ليحل محل ظهير ليفربول المصاب جيريمي فريمبونج.
ويدخل دي ليخت إلى التشكيلة بدلاً من ستيفان دي فري مدافع إنتر ميلان، بينما يعود نوا لانج رغم قلة مشاركته مع ناديه الجديد نابولي.
وقد تحتاج هولندا فوزا واحدا فقط من آخر مباراتين في دور المجموعات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وبفضل فارق الأهداف الكبير، لن تتأثر حظوظ هولندا في التأهل حتى إذا خسر أمام بولندا في وارسو يوم الجمعة المقبل، بشرط أن يفوز في مباراته الأخيرة ضد ليتوانيا في أمستردام يوم الاثنين التالي.
ويتصدر المنتخب الهولندي جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام بولندا صاحبة المركز الثاني.
وفيما يلي تشكيلة هولندا:
حراس المرمى: مارك فليكن (باير ليفركوزن) روبن روفس (سندرلاند) بارت فيربروخن (برايتون آند هوف ألبيون)
المدافعون: نيثن آكي (مانشستر سيتي) ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد) دينزل دمفريس (إنتر ميلان) لوتشاريل جيرترويدا (سندرلاند) كيلينشي هارتمان (بيرنلي) يورن تيمبر (أرسنال) ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير) فيرجيل فان دايك (ليفربول) يان بول فان هيكه (برايتون آند هوف ألبيون).
لاعبو الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة) ريان خرافنبرخ (ليفربول) جاستن كلويفرت (بورنموث) تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) ييردي سخوته (أيندهوفن) تشافي سيمونز (توتنهام هوتسبير) كوينتن تيمبر ولوتشيانو فالنتي (فينوورد).
مهاجمون: ممفيس ديباي (كورينثيانز) كودي خاكبو (ليفربول) نوا لانج (نابولي) دونيل مالين (أستون فيلا) فاوت فيخورست (أياكس أمستردام).

 

هولندا
تصفيات كأس العالم
بولندا
ليتوانيا
آخر الأخبار
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©