جوائز الاتحاد الأفريقي في الرباط 19 نوفمبر

جوائز الاتحاد الأفريقي في الرباط 19 نوفمبر
7 نوفمبر 2025 21:45


القاهرة (أ ف ب)

تستضيف العاصمة المغربية الرباط جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في 19 نوفمبر الحالي، حسب ما أعلن الاتحاد القاري.
وأوضح الاتحاد القاري أن هذا الحفل سيُكرّم اللاعبين والمدربين الأفارقة الذين تميّزوا بأدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم، إلى جانب تكريم الأندية والمنتخبات الوطنية التي قدّمت عاماً استثنائياً.
وأضاف أن الجوائز تشمل جائزة أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب (رجال وسيدات) وأفضل منتخب (رجال وسيدات) وأفضل نادٍ (رجال وسيدات) وأفضل لاعب شاب.
وهذه المرة الرابعة توالياً التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، والثانية في الرباط بعد 2022، عندما أحرز السنغالي ساديو ماني جائزة افضل لاعب للمرة الثانية بعد الأولى عام 2019.
واستضافت مراكش حفل جوائز العامين الأخيرين، حيث ظفر النيجيريان فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان بلقب أفضل لاعب في 2023 و2024.
وكان الاتحاد الأفريقي كشف في 21 أكتوبر الماضي عن اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب هذا العام بينهم الثلاثي العربي المغربيان أشرف حكيمي وأسامة المليوي والمصري محمد صلاح الذي نال الجائزة مرتين في عامي 2017 و2018.
ويحمل الإيفواري يحيى توريه والكاميروني صامويل إيتو الرقم القياسي في عدد مرات إحراز جائزة أفضل لاعب (4).

