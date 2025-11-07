دبا الحصن يعتلي «الصدارة» والعربي يصعد إلى «الوصافة» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



اقتنص دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على ضيفه يونايتد 2-0، في افتتاح الجولة السابعة، التي شهدت أيضاً فوز العربي على الجزيرة الحمراء 1-0، وحتا على جلف يونايتد 4-1، والفجيرة على مصفوت 5-3، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة مجد والعروبة.

وقاد« الثنائي» عكاشة حمزاوي (الدقيقة 4)، ولارس فيلدوييك (49)، دبا الحصن لتحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، لينتزع الصدارة متفوقاً بفارق الأهداف على العربي، الذي تقدم بدوره إلى المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط، بعدما خطف الفوز على الجزيرة الحمراء بهدف توناني أفوب في الدقيقة 42.

وتراجع الإمارات، الغائب عن الجولة بداعي الراحة، إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة أيضاً، ولكن من 6 مباريات.

وفي حتا، واصل «الإعصار» صحوته بفوز عريض على جلف يونايتد 4-1، سجلها صاموئيل روزا (هدفان في الدقيقتين 17 و85)، وعبدالله جاسم (49)، وأندرسون كامبوس (87)، فيما أحرز دانييل أودومو هدف جلف يونايتد الوحيد (47)، ليرفع حتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

وفي بقية النتائج، تفوق الفجيرة على مصفوت 5-3 في مباراة مثيرة، فيما انتهت مواجهة مجد والعروبة بالتعادل السلبي.

وتُختتم الجولة السابعة (السبت) بمواجهتي سيتي مع الاتفاق، والذيد مع الحمرية.