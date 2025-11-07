السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش.. «النهائي الثالث»

ديوكوفيتش.. «النهائي الثالث»
7 نوفمبر 2025 22:13

 
باريس (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف خامساً عالمياً، النهائي الثالث له هذا العام في دورة أثينا للتنس (250 نقطة)، بعد فوزه في نصف النهائي على الألماني يانيك هانفمان (117) بنتيجة 6-3 و6-4.
وسيواجه الصربي البالغ 38 عاماً في المباراة النهائية الأميركي سيباستيان كوردا (52)، أو الإيطالي لورنتسو موزيتي التاسع الذي يتوجب عليه إحراز اللقب لضمان مشاركته في بطولة «أيه تي بي» الختامية في تورينو (9-16 نوفمبر).
قال ديوكوفيتش «أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لعبتها في هذه الدورة، جاءت في الوقت المناسب فهانفمان منافس خطر، لأنه يرسل بقوة ويلعب بشكل جيد، لذلك كنتُ بحاجة إلى التركيز».
وأضاف متوجهاً إلى الجماهير «شكراً لكم على ملء هذا الملعب الرائع مرة أخرى، لقد لعبتُ في بعض من أجمل الملاعب المغلقة في العالم، ولكن يمكنني القول بالتأكيد أنه أحد أفضل ثلاثة ملاعب لعبت فيها على الإطلاق».
ويسعى ديوكوفيتش لإحراز لقبه الـ101 في مسيرته بعدما خسر هذا العام نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة في مارس أمام التشيكي ياكوب منشيك (19)، وفاز بدورة جنيف (250 نقطة) في مايو على حساب البولندي هوبرت هوركاتش، المصنف سادساً عالمياً سابقاً و78 حالياً.
وفي حال نجح في الفوز بالنهائي في العاصمة اليونانية، فسيتأخر «ديوكو» بفارق لقبين عن منافسه السويسري روجيه فيدرر (103) و8 عن الأميركي جيمي كونورز (109).
ووضع ديوكوفيتش أمام هانفمان حداً لسلسلة من أربع هزائم تواليا في الدور نصف النهائي، وتحديداً في رولان جاروس وويمبلدون والولايات المتحدة ودورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة.
وبعدما أهدر الفرصة الأولى لكسر إرسال هانفمان الصاعد من التصفيات والنتيجة 2-1 في المجموعة الأولى، نجح ديوكوفيتش في محاولته الثانية ليتقدم 3-2 ويحافظ على كسر إرساله حتى النهاية ليفوز 6-3.
في المجموعة الثانية، خسر الصربي الحائز على 24 لقباً كبيراً في بطولات الجراند سلام، إرساله ليتأخر 1-2، لكنه رد سريعاً ليعادل 3-3.
وكسر ديوكوفيتش مرة أخرى إرسال هانفمان في الشوط التالي (4-3) في طريقه للفوز بالمجموعة والمباراة بعد ساعة و18 دقيقة.

 

التنس
اليونان
أثينا
ديوكوفيتش
