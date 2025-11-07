مدرب دورتموند يتوقع غياب بن سبعيني أمام هامبورج



برلين (د ب أ)



توقع كوفاتش، مدرب دورتموند، غياب رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام هامبورج، المقرر إقامتها السبت، ولكن ربما يعود جوليان براندت ونيكلاس شوله.

وقال كوفاتش، في مؤتمر صحفي، إن بن سبعيني يعاني من مشاكل في الظهر «كان عانى منها قبل أسبوعين أو ثلاثة بالفعل».

واضطر شوله وبراندت للغياب عن المباراة التي خسرها الفريق 1- 4 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بسبب مشاكل في إصبع القدم والأربطة على التوالي.

وأشار المدرب إلى أن شوله سيشارك في المران الأخير و«نختبر براندت في المران وسنرى مدى جاهزيته لمباراة الغد».

ويمكن أن يشارك القائد إيمري تشان مع دورتموند، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري.

وبعد غياب 173 يوماً بسبب الإصابة، شارك تشان بدلاً من بن سبعيني في الدقيقة 66 أمام مانشستر سيتي.

وقال كوفاتش:«غاب لوقت طويل بسبب الإصابة، لذلك منحناه بعض الدقائق، قام بعمل جيد».