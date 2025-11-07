السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

مدرب دورتموند يتوقع غياب بن سبعيني أمام هامبورج

مدرب دورتموند يتوقع غياب بن سبعيني أمام هامبورج
7 نوفمبر 2025 22:53


برلين (د ب أ)

توقع كوفاتش، مدرب دورتموند، غياب رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام هامبورج، المقرر إقامتها السبت، ولكن ربما يعود جوليان براندت ونيكلاس شوله.
وقال كوفاتش، في مؤتمر صحفي، إن بن سبعيني يعاني من مشاكل في الظهر «كان عانى منها قبل أسبوعين أو ثلاثة بالفعل».
واضطر شوله وبراندت للغياب عن المباراة التي خسرها الفريق 1- 4 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بسبب مشاكل في إصبع القدم والأربطة على التوالي.
وأشار المدرب إلى أن شوله سيشارك في المران الأخير و«نختبر براندت في المران وسنرى مدى جاهزيته لمباراة الغد».
ويمكن أن يشارك القائد إيمري تشان مع دورتموند، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري.
وبعد غياب 173 يوماً بسبب الإصابة، شارك تشان بدلاً من بن سبعيني في الدقيقة 66 أمام مانشستر سيتي.
وقال كوفاتش:«غاب لوقت طويل بسبب الإصابة، لذلك منحناه بعض الدقائق، قام بعمل جيد».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
هامبورج
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
