ريباكينا تقلب الطاولة على بيجولا في الرياض

ريباكينا تقلب الطاولة على بيجولا في الرياض
7 نوفمبر 2025 23:06


الرياض (أ ف ب)

قلبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة السادسة عالمياً، تأخرها أمام منافستها الأميركية جيسيكا بيجولا الخامسة بمجموعة وحققت فوزاً مستحقاً بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3، وبلغت نهائي بطولة «دبليو تي أيه» الختامية في الرياض.
وضربت ريباكينا موعداً في النهائي مع الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى والأميركية أماندا أنيسيموفا الرابعة ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، علماً أنهما تلتقيان في نصف النهائي الآخر.
وحققت ريباكينا التي تأهلت عن مجموعتها مع ثلاثة انتصارات، أفضل نتائج في مسيرتها في البطولة الختامية التي تشارك فيها للعام الثالث توالياً.
وكانت الكازاخستانية آخر لاعبة تحجز بطاقتها إلى الرياضي بين أفضل 8 لاعبات هذا العام، حيث ستحاول السبت الفوز بلقبها الثالث هذا العام بعد دورتي ستراسبورج على الملاعب الترابية (500 نقطة) ونينجبو على الملاعب الصلبة.
واضطرت الفائزة ببطولة ويمبلدون عام 2022 لتقديم أفضل مستوى لها لتحقيق فوزها الثالث في 6 مواجهات أمام بيجولا.
وبعد خسارتها المجموعة الأولى 4-6، أرسلت ريباكينا لمعادلة النتيجة في الثانية، عندما نجحت بيجولا في كسر إرسالها وحصلت على عدة فرص لفرض التعادل 5-5، لكن الكازاخستانية دافعت عن حظوظها بشراسة وكسرت إرسال الأميركية في طريقها للفوز 6-4.
في المجموعة الثالثة الحاسمة، نجحت الأميركية في تعويض تأخرها بعد كسر إرسالها، لكن ريباكينا عوضت سريعاً بكسر جديد لتتقدم 5-3، قبل أن تحسمها لمصلحتها فالمباراة بعد قرابة ساعتين.

التنس
السعودية
الرياض
ريباكينا
جيسيكا بيجولا
