السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

إيقاف مهاجم بريستون 9 مباريات بتهمة الإساءة
7 نوفمبر 2025 23:12


لندن (أ ب)

حصل ميلوتين أوسمايجيتش، لاعب بريستون الإنجليزي لكرة القدم، لعقوبة الإيقاف لتسع مباريات، بسبب توجيهه إساءة لأحد المنافسين خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي.
وحدثت الواقعة يوم 15 فبراير الماضي، خلال مباراة بريستون أمام بيرنلي.
وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن لجنة مستقلة وجدت أن أوسمايجيتش وجه إساءة إلى لاعب بيرنلي، حنبعل المجبري، مستخدماً عبارات «تتضمن إشارة -صريحة أو ضمنية - إلى اللون أوالعرق أو كليهما»، وأنكر أوسمايجيتش التهمة.
وذكر الاتحاد الإنجليزي أيضاً أن اللجنة فرضت غرامة قدرها 21 ألف جنيه إسترليني (27600 دولار)، بالإضافة إلى إلزام اللاعب بحضور دورة تثقيفية إجبارية.
والتقى الفريقان بعد ذلك ببضعة أسابيع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ورفض لاعبو بيرنلي مصافحة أوسمايجيتش تضامناً مع المجبري، الذي قال إنه تلقى «إساءة مقززة».

إنجلترا
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
