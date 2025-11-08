أتلتيكو مدريد يسأل «الفيفا»: أين «سبايدر مان»؟

مدريد (د ب أ)



أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بمواطنه خوليان ألفاريز لاعب الفريق، معتبراً أنه أحد أفضل لاعبي العالم، رافضاً استبعاده من قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لجائزة الأفضل.

وأثار استبعاد ألفاريز من القائمة المختصرة لجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» دهشة، وذلك في ظل تسجيل اللاعب 29 هدفاً في جميع المسابقات مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي.

وانتقد نيكولا جونزاليس، زميل ألفاريز في الفريق والمنتخب، لجنة الاختيار، فيما تساءل حساب أتلتيكو على «أنستجرام» عن غياب اللاعب بالقول: «أين سبايدر مان؟» وهو لقب ألفاريز.

وفي مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني، قلل سيميوني من قيمة الجائزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لست من يتخذ هذه القرارات، بالنسبة لنا، هو لاعب مهم للغاية، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، لدينا اللاعب وعلينا الاعتناء به، نأمل أن يواصل تقديم ما يقدمه لنا».

وعندما سئل سيميوني بشكل مباشر عن رأيه في جوائز مثل جائزة الأفضل تحدث بوضوح: «مع كل الاحترام، أركز على ليفانتي، أنهم متماسكون دفاعياً، ولديهم لاعبون أصحاب سرعات، من الوسط إلى الهجوم، وعلينا أن ندفع المباراة إلى أقصى حد ممكن لإلحاق الضرر بهم».