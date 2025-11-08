«الثنائيات» تتصدر افتتاح «كرنفال» سباقات دبي في «ميدان»



عصام السيد (دبي)

سجّلت خيول المدربين أحمد بن حرمش ومصبح المهيري، والفارسين ويليام بيريرا وكونور بيسلي، «ثنائية» مستحقة، في السباق الافتتاحي لكرنفال سباقات دبي، الذي تألّف من 7 أشواط على المضمار الرملي خُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية 1.330.000 درهم، برعاية طيران الإمارات.

وتفوّق المرشح الأول «دارك سافرون» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، بكل سهولة، ليؤكد حسن ترشيحه للفوز بلقب طيران الإمارات، البالغ إجمالي جوائزه المالية 210 آلاف درهم، في الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط (شروط)، مسجلاً 1:11:84 دقيقة.

وحصد «يونيون سيكيورتي» لمحمد أحمد السبوسي، وقيادة سام هتشكوت، الثنائية للمدرب أحمد بن حرمش، حين فاز بلقب إمارات كورير، البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم، في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، للخيول المبتدئة عمر السنتين للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وثلاث سنوات للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، مسجلاً 1:13:38 دقيقة.

وبفارق 8.75 طول، تفوّق «شيبرتون لودج» لأبوبكر قدورة، بإشراف مصبح المهيري وقيادة الفارس ويليام بيريرا، بسهولة على منافسيه في سباق «إمارات سكاي كارجو»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 190 ألف درهم، والذي أقيم بالشوط الرابع لمسافة 1900 متر، مسجلاً 2:00:66 دقيقة.

ومنح الجواد «كيوبيدز دريم»، العائد إلى لوكال كريتور ريسنج، الثنائية للمدرب مصبح المهيري، والفارس ويليام بيريرا، حين حصد جائزة الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1600 متر، على لقب طيران الإمارات، البالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف درهم، مسجلاً 1:39:34 دقيقة.

وخطف «جراي بوس» لالسي كلوب، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، لقب المغامرات العربية، البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر بعد مجهود سخي، مسجلاً 1:26:61 دقيقة.

وبعد صراع مثير، خطف الجواد «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء الرفاعي، وبإشراف أسامة الرفاعي، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية» لقب الإمارات للعطلات، البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف درهم، والذي أُقيم في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:13:94 دقيقة.

وكان «نوراتو» لسكاي ريسنج، بإشراف خوليو أولاسكواجا، وقيادة سيلفستر دي سوسا، مسك الختام في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، من خلال فوزه بلقب إمارات سكاي واردز، البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف درهم، مسجلاً 1:41:32 دقيقة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباقات الخيل، أن أهل الخيل كانوا ينتظرون انطلاق سباقات الكرنفال، وأن الحضور كان مميزاً، وقال: «فخورون بالوصول إلى هذا المستوى»، مشيداً بجهود أعضاء فريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل.

وأكد ابن دلموك أن برنامج الموسم الجديد حظي بحضور المدربين من خارج الدولة من أول أمسية، وأن النسخة الـ 30 من كأس دبي العالمي ستكون مميزة واستثنائية، وسيكون دائماً هناك الجديد.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات الأمسية الأولى في موسم كرنفال سباقات دبي، على مضمار «ميدان»، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات خيول سموّه، وعدد من المسؤولين في قطاع رياضة الفروسية، وجماهير من محبي سباقات الخيل.