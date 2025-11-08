منتخب التزلج المتعرج يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية



دبي (وام)

حجز منتخب الإمارات للتزلج المتعرج، مقعداً رسمياً في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو كورتينا 2026»، بعد تحقيق اللاعب ألكسندر أستريدج، النقاط التأهيلية المطلوبة خلال النسخة الخامسة من بطولة الإمارات للتزلج المتعرج، التي اختتمت منافساتها في «سكي دبي» بمول الإمارات.

وشهدت البطولة، التي أقيمت على مدار 4 أيام، ونظمها اتحاد الرياضات الشتوية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج والاتحاد السعودي للرياضات الثلجية، مشاركة 90 لاعباً من 40 دولة، وشكلت محطة تأهيلية رسمية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في كورتينا بإيطاليا.

وحصدت منتخبات أوزبكستان وإيرلندا والبوسنة وإيطاليا وسويسرا المراكز الأولى في البطولة، فيما شهدت النسخة الخامسة مشاركة مميزة للمنتخب السعودي، في خطوة تعكس تنامي اهتمامات دول مجلس التعاون الخليجي بالرياضات الشتوية.

وأكد محمد خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية ورئيس لجنة التزلج، أن البطولة تعد نواة لتأسيس الاتحاد الخليجي للرياضات الشتوية، مشيراً إلى أن مشاركة السعودية كشريك فاعل تعد ثمرة جهود استمرت لسنوات لتوسيع قاعدة الممارسين في المنطقة.

وأضاف أن البطولة سجلت رقماً قياسياً في عدد الدول واللاعبين المشاركين، ما يعكس مكانة الإمارات المميزة على خريطة الرياضات الشتوية الدولية.