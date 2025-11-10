الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطل «أبوظبي للجولف» يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»

بطل «أبوظبي للجولف» يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
10 نوفمبر 2025 09:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يلتقي روري ماكلروي المتوج ببطولة «جولة دي بي ورلد للجولف» لست مرات
ماكلروي من الجولف إلى السباق في حلبة ياس

اقتحم الإنجليزي أرون راي، قائمة العشر الأوائل «التوب 10» لتصنيف «السباق إلى دبي» في منافسات جولة دي بي ورلد، فيما اقترب الإيرلندي روري ماكلروي من الاحتفاظ بلقب بطل الموسم، وذلك في ختام بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي أقيمت على ملعب ياس لينكس، وتعد البطولة الأولى في التصفيات النهائية للموسم، إذ تأهل في ختامها أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام في عقارات جميرا للجولف بالفترة الممتدة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.
واستفاد راي من فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، وهو ثاني ألقابه في مسيرته في سلسلة رولكس لبطولات النخبة في جولة دي بي ورلد، ليكسب 1500 نقطة، ويرفع رصيده في التصنيف العالمي ل «السباق إلى دبي»، إلى 2391 نقطة بالمركز التاسع.
وفي حال نجح راي من الحفاظ على تواجده في قائمة العشر الأوائل في تصنيف «السباق إلى دبي»، فإنه سيتقاسم رفقة اللاعبين الموجودين في هذه القائمة جوائز مالية إضافية تبلغ 6 ملايين دولار أميركي في ختام الموسم.
من جانبه، ورغم حصوله على المركز الثالث في البطولة، إلا أن ماكلروي قطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب بطل موسم «السباق إلى دبي»، والفوز للمرة السابعة، وهو الذي كسب 507 نقاط، ليرفع إجمالي رصيده في المركز الأول لتصنيف «السباق إلى دبي» إلى 4640 نقطة.
ووسع ماكلروي، الفارق عن ماركو بينج، صاحب المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي»، بعدما أنهى الإنجليزي المنافسات في أبوظبي، بالمركز التاسع، ليحصل على 181 نقطة، ويصبح إجمالي رصيده هذا الموسم 3873 نقطة.
ويشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة 42 بطولة في 26 دولة مختلفة، وتنافس اللاعبون في 40 بطولة للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام في دولة الإمارات، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي اختتمت بنجاح كبير، قبل أن يكمل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل مسيرتهم في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم.

روري ماكلروي
أبوظبي للجولف
السباق إلى دبي
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©